Хотя День влюбленных уже прошел, звезды продолжают щеголять невероятными подарками от любимых. Жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес поразил ее роскошным сюрпризом. Бейсболист подарил избраннице огромный букет красных роз.

142-миллионной аудитории поклонников Дженнифер Лопес показала, какой фантастический подарок ко Дню Валентина приготовил для нее жених Алекс Родригес. Она призналась, что февраль – это их месяц, ведь именно в это время четыре года назад зародилась их любовь.

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Сюрприз Алекса Родригеса для Дженнифер Лопес

Утром в гостиной роскошного поместья на певицу ждал романтический презент от любимого. Муж подарил невесте огромный букет с десятками красных роз. Он также прикрепил записку, содержание которой Дженнифер Лопес оставила в тайне, и воздушные шарики в форме сердец. Звезда не скрывала своих эмоций и была растрогана сюрпризом.

Она добавила, что для их пары февраль – это особый месяц. Певица и бейсболист были знакомы с 1999 года, однако романтические отношения завязали лишь четыре года назад. Так, 1 февраля Дженнифер Лопес увидела Алекса Родригеса в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Она сделала первый шаг, а уже через два дня они начали встречаться. В новой заметке знаменитость призналась, что с тех пор у них не было ни дня без встреч или разговоров.

Февраль – наш особый месяц, наш юбилейный месяц... Ты заставляешь меня смеяться, я обожаю твое экстравагантное чувство юмора. Я люблю тебя и все, что ты делаешь для меня и со мной. Ты мой смешной Валентин,

– трогательно написала Джей Ло.

Взамен Алекс Родригес разместил в своем инстаграм-профиле романтическое видео, собрав кадры из самых трогательных моментов с Дженнифер Лопес. Он показал, как признавался любимой, совместные появления на красных дорожках, отпуска и прогулки вдвоем.

"Спасибо, что приняла меня в свое сердце и совершила путешествие на всю жизнь. Больше всего я люблю то, что вместе мы действительно стали одним целым. Я тебя люблю. Сегодня и навсегда", – эмоционально признался бейсболист.

Как звезды праздновали День Валентина

Насте Каменских Потап подарил огромный букет красных тюльпанов и десятки блестящих шаров в форме сердец.

Ведущую Катю Осадчую Юрий Горбунов поздравил шариками и завтраком в постель.

Муж Ольги Сумской вручил ей на День Валентина цветы, дорогое шампанское и шоколадную валентинку, как 30 лет назад.