До старта прямых эфиров: солистка KAZKA отказалась от партнера на "Танцах со звездами"

29-летняя Александра Зарицкая из группы KAZKA принимает участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Певица долгое время репетировала с одним партнером, однако незадолго до прямых эфиров отказалась от него. Причину узнавайте ниже.

Солистка популярной группы KAZKA не стала раскрывать имя первого партнера на "Танцах со звездами". По словам Александры Зарицкой, сначала ее все устраивало – они были близки и хорошо общались. Как выяснилось впоследствии, танцовщик не был уверен в том, что с ней можно "продержаться долго".

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Парень считал, что звездная партнерша легкомысленна и ко всему относится по фану. После этого певица написала ему "бай" и поблагодарила, что все выяснилось до старта прямых эфиров.

Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, который за меня будет рвать просто всех и мне говорить: "Мы с тобой выиграем,

– поделилась Александра Зарицкая.

Сейчас певица репетирует с другим танцовщиком, которого называет "прикольным" и "суперклассным чемпионом". С ним она настроена на победу.

Для чего солистка KAZKA идет на "Танцы со звездами"

"Я очень хочу победить. Это была бы такая революция. Хочется, чтобы выиграл человек, который суперобычный";

"Я иду на "Танцы", чтобы максимально избавиться от всех комплексов. Я очень боюсь быть в паре";

"Мне надо избавиться от того, что я все всегда сама, мне нужно кому-то довериться";

"Хочу показать, что я могу быть пластична, что я могу быть легка, что я могу не только стоять на сцене и петь".

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