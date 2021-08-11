Солистка успешной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая назвала себя квир-человеком после того, как певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) признался в своей бисексуальности. Некоторые украинские СМИ неправильно истолковали это, назвав ее человеком нетрадиционной ориентации.

Важно После каминг-аута MELOVIN: лидер группы KAZKA объявила себя квиром

Александра Зарицкая о том, почему является квир-человеком

Лидер группы KAZKA объяснила, почему объявила себя квиром. Артистка отметила, что поддерживает ЛГБТ-сообщество и имеет множество друзей нетрадиционной ориентации.

Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду,

– отметила Александра Зарицкая.

Певица подчеркнула, что квир-люди "нетрадиционно смотрят на этот мир и так же относятся к браку". К тому же в сексуальных отношениях она является гетеросексуальной, но не хочет ограничивать себя.

"Я себя отношу к этим людям из-за того, что у меня не очень получается встречаться с парнями, но в этом плане я открытый человек, и я за свободу во всем. Заявив о том, что я квир-человек, я хотела максимально поддержать каминг-аут MELOVIN, чтобы он знал, что не один", – добавила Зарицкая.

Интервью с Александрой Зарицкой: смотрите видео онлайн

Что известно о каминг-ауте MELOVIN