Солистка успешной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая назвала себя квир-человеком после того, как певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) признался в своей бисексуальности. Некоторые украинские СМИ неправильно истолковали это, назвав ее человеком нетрадиционной ориентации.
Важно После каминг-аута MELOVIN: лидер группы KAZKA объявила себя квиром
Александра Зарицкая о том, почему является квир-человеком
Лидер группы KAZKA объяснила, почему объявила себя квиром. Артистка отметила, что поддерживает ЛГБТ-сообщество и имеет множество друзей нетрадиционной ориентации.
Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду,
– отметила Александра Зарицкая.
Певица подчеркнула, что квир-люди "нетрадиционно смотрят на этот мир и так же относятся к браку". К тому же в сексуальных отношениях она является гетеросексуальной, но не хочет ограничивать себя.
"Я себя отношу к этим людям из-за того, что у меня не очень получается встречаться с парнями, но в этом плане я открытый человек, и я за свободу во всем. Заявив о том, что я квир-человек, я хотела максимально поддержать каминг-аут MELOVIN, чтобы он знал, что не один", – добавила Зарицкая.
Интервью с Александрой Зарицкой: смотрите видео онлайн
Что известно о каминг-ауте MELOVIN
- 5 июля MELOVIN выступил на Atlas Weekend. В конце выступления он поцеловал сначала девушку, а потом парня. После этого певец окутал себя флагом ЛГБТ. Так он объявил себя бисексуалом.
- Певец возмутился, что телеканал М1 вырезал из эфира каминг-аут. Представители канала объяснили, что в эфире Atlas Weekend не было этого отрывка выступления, потому что при утверждении сценического плана MELOVIN не предупредил о его плане.
- Украинский шоу-бизнес бурно отреагировал на смелый поступок артиста. Ведущая М1 Оля Цибульская подчеркнула, что если бы MELOVIN рассказал о каминг-ауте режиссеру М1, все показали бы наилучшим образом. В то же время Злата Огневич первой из звезд поддержала певца, а Потап потроллил MELOVIN и поцеловал Позитива на сцене.
- Впоследствии MELOVIN признался, что после каминг-аута начал получать угрозы и сообщения с критикой. Он также отрицал, что объявление своей ориентации было хайпом.