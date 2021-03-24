Украинский блогер Даша Квиткова рассказала, что долгое время не беременела от своего мужа – ведущего Никиты Добрынина. Впрочем, когда она отпустила ситуацию, все случилось. Как она рассказывала ранее, о беременности она узнала по приезду из Львова.

В интервью программы "Звездный путь" Квиткова поделилась, что заветные две полоски на тесте увидела не сразу. После свадьбы они долго пытались забеременеть, но все не получалось.

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Мы с Никитой очень хотели ребенка. Я не отходила от аптеки возле дома, покупала тесты по 20 штук... Это был тот момент, когда нам настолько сильно этого хотелось, что аж тряслись руки. Мы не могли лечь спать, если я не сделаю тест и он не покажет хоть что-то,

– рассказала жена Добрынина, который недавно стал ведущим российского "Холостяка".

Но по совету мамы Даша отвлеклась от попыток забеременеть и постоянных тестов, поэтому отпустила ситуацию и поехала отдыхать на западную Украину. Она тогда еще этого не знала, но уже была на первых месяцах беременности. Во Львове ей приснился сон, в котором она делает два теста и оба показывают положительный результат. В Киеве она сразу сделала тест, но и тот был отрицательным. Потом они поехали в Черновцы, где ей 3 дня было плохо и уже по возвращению в Киев все выяснилось.

"А Никита знал, если я иду в туалет надолго, значит я там что-то делаю, я должна вернуться с новостями. Я выхожу, он смотрит на меня и говорит: "Это то, о чем я думаю?" Говорю: "Я не знаю, но кажется, что все-таки произошло ", – добавила Квиткова.

Что известно о беременности Даши Квитковой?