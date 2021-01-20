Герои "Холостяка-9" Даша Квиткова и Никита Добрынин впервые станут родителями. О беременности они сообщили трогательным фото с Мальдивов, где Никита целует беременный животик жены.

Даша Квиткова и Никита Добрынин ожидают первенца! Супруги недавно отправились на Мальдивы. Там они сделали трогательное фото и сообщили о беременности на странице в инстаграме.

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Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь,

- написала Даша Квиткова под фото.



Даша Квиткова беременна первенцем / Фото из инстаграма

Такое же фото обнародовал Никита Добрынин и подписал его: "Наша огромная радость и маленькое чудо". Стоит отметить, что Даша сообщила, что находится на 4,5 месяца беременности. Счастливую новость пара скрывала от широкой аудитории. Отправившись в зимний отпуск на Мальдивы, они все-таки решили признаться. Под сообщениями супругов есть множество комментариев с поздравлениями.

Супружеская пара Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Пара познакомилась во время съемок романтического шоу "Холостяк-9". Даша Квиткова победила в проекте. Мало каким парам удается после этого продолжать отношения и построить супружество, но Никита Добрынин и Даша Квиткова – стали одними из них. 31 августа 2020 года они отпраздновали 2 года отношений.

В конце отдыха пары на Бали Никита сделал Даше предложение, она согласилась. Еще в мае 2020 года влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе. Из-за пандемии коронавируса и карантина пара не смогла сыграть свадьбу, когда планировали. Несмотря на все препятствия, 12 августа Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились. В ноябре они приобрели дом, который еще совершенствуют.