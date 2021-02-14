Накануне Дня влюбленных, 13 февраля, Даша Квиткова и Никита Добрынин устроили громкое гендер пати. На вечеринке знаменитости узнали, что станут родителями мальчика. Как выяснилось, беременная блогерша была уверена, что родит сына.

В кругу знаменитых друзей-блогеров герои 9 сезона шоу "Холостяк" удостоверились, что ждут мальчика: они лопнули огромный шарик, из которого посыпалось голубое конфетти. Впоследствии Даша Квиткова призналась, что накануне вечеринки они с Никитой Добрыниным подбирали имя для будущего первенца и рассматривали только мужские имена, ведь были убеждены, что станут родителями сына.

Важно Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили пол первенца: чувственное видео с вечеринки

Как Даша Квиткова и Никита Добрынин отреагировали на пол первенца

Блогер отметила, что сначала они с мужем думали, что их первенцем станет девочка. Однако впоследствии на 70 процентов убедились, что Даша вынашивает мальчика. Поэтому пол первенца не стал для супругов неожиданностью. Девушка отметила, что они бесконечно счастливы и ждут его.

Мы постоянно думали, что у нас будет дочка, а потом в какой-то день проснулись и оба: "Нет, это точно будет сын, без вариантов". Вчера мы подтвердили свои догадки и были на седьмом небе от счастья. Наш самый сильный мальчик, которого мы невероятно ждем,

– поделилась Даша Квиткова.

Добавим, пара уже выбрала имя сыну, однако будет держать его в секрете до рождения малыша. В инстаграм-сторис блогерша обмолвилась, что дочка у них также будет. Похоже, знаменитости не планируют останавливаться на одном ребенке.

Напомним, сейчас Даша Квиткова находится на пятом месяце беременности. О предстоящем пополнении они с Никитой Добрыниным узнали по возвращении из Львова, однако объявили об этом публике лишь 20 января на Мальдивах. С тех пор блогерша часто демонстрирует беременный животик во время новых съемок. Недавно супруги позировали в заснеженном лесу.