Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, що тривалий час не вагітніла від свого чоловіка – ведучого Нікіти Добриніна. Втім, коли вона відпустила ситуацію, все сталось. Як вона розповідала раніше, про очікування первістка вона дізналась по приїзду зі Львова.

В інтерв'ю програми "Зірковий шлях" Квіткова поділилась, що заповітні дві смужки на тесті побачила не відразу. Після весілля вони довго намагались завагітніти, але все не виходило.

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Ми з Нікітою дуже хотіли дитину. Я не відходила від аптеки біля будинку, купувала тести по 20 штук... Це був той момент, коли нам настільки сильно цього хотілося, що аж труси руки. Ми не могли лягти спати, якщо я не зроблю тест і він не покаже хоч щось,

– розповіла дружина Добриніна, який нещодавно став ведучим російського "Холостяка".

Але за порадою мами Даша відволіклась від спроб завагітніти та постійних тестів, тому відпустила ситуацію і поїхала відпочивати на західну Україну. Вона тоді ще цього не знала, але вже була на перших місяцях вагітності. У Львові їй приснився сон, в якому вона робить два тести й обидва показують позитивний результат. У Києві вона одразу зробила тест, але і той був негативним. Потім вони поїхали в Чернівці, де їй 3 дні було погано, і вже по поверненню в Київ все з'ясувалось.

"А Нікіта знав, якщо я йду в туалет надовго, значить я там щось роблю, я повинна повернутися з новинами. Я виходжу, і він дивиться на мене, каже: "Це те, про що я думаю?" Кажу: "Я не знаю, але здається, що таки сталося ", – додала Квіткова.

Що відомо про вагітність Даші Квіткової?