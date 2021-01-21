Знаменитые украинские супруги блогерша Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин ожидают рождения первенца. Пара поделилась радостной новостью, а также Даша рассказала, как узнала о том, что совсем скоро станет мамой.

20 января 2021 Квиткова и Добрынин рассказали, что ожидают появления малыша. Блогер забеременела четыре с половиной месяца назад, однако решилась рассказать об этом публике только сейчас. На личной странице в инстаграм Квиткова также поделилась, как узнала об особом положении.

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Девушка рассказала, что к беременности она и Никита отнеслись очень серьезно. Они действительно хотели этого. Именно поэтому Даша еще раньше посещала всех врачей и задавала вопросы, которые ее волновали. Поскольку, как известно, во время беременности все болезни, на которые женщины часто не обращают внимания, обостряются.

Сразу скажу, даже у самого здорового человека, к сожалению, не всегда удается забеременеть с первого раза. Поэтому если у вас опускаются руки и вы теряете надежду, отбросьте все это. Все будет и придет вовремя,

– подчеркнула Квиткова.

Даша Квиткова о беременности

Девушка поделилась, что сперва они с мужем относились к беременности чуточку фанатично. Влюбленные настолько сильно стремились стать родителями, что в аптеке каждый раз покупали по 10 тестов. В этот период у Даши так и не получилось забеременеть.

Потом я просто выдохнула и решила отпустить эту ситуацию. В этот период мы поехали к друзьям во Львов, чтобы немного отвлечься. Тогда я уже была беременна, но не знала об этом,

– рассказала блогер.

Позже Даша увидела сон, где она сделала два теста, которые показали, что она беременна. В тот момент Даша взяла телефон и написала своей подружке Лине. Именно с этой девушкой Квиткова постоянно говорит на тему беременности, поскольку Лина уже мама.

Проснувшись, блогер не обратила внимание на этот сон, однако рассказала о нем мужу. Тогда они поехали к друзьям в Черновцы, где Даше ежедневно становилось все хуже. В конце поездки она не выходила из ванной комнаты, думала, что отравилась.

Вернувшись в Киев девушка все еще плохо себя чувствовала и тогда вспомнила, что дома есть еще два теста. Она сделала один и он показал положительный результат. После этого прислала фото подруге Лине, чтобы спросить, видит ли она две полоски. Утром Даша сделала второй тест и он оказался положительным.

Стояла в ванной, рыдала от счастья,

– призналась Даша.

Девушка пошла в лабораторию, расположенную возле дома. Сдала анализ крови, чтобы убедиться в беременности. Признается, во время ожидания даже спать не могла. Результат анализа показал, что Даша беременна уже примерно месяц.

Планировала рассказать Никите в особый момент, но не могла терпеть. Поэтому пришла к нему, когда смотрел какой-то сериал, дала два теста. Скажу честно, плакали оба. И до сих пор не можем поверить, что во мне растет малыш. Особенно рыдали, когда на УЗИ нам показывали каждый пальчик, ручки, ножки,

– рассказала будущая мамочка.

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