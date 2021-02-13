Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили пол первенца: чувственное видео с вечеринки
Почти месяц назад во время отпуска на Мальдивах герои 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что ожидают рождения первенца. Будущие родители устроили шумную вечеринку, на которой узнали пол малыша, и рассекретили, что у них будет мальчик.
Источник:инстаграм Даши Квитковой
На гендер пати знаменитости пригласили немало звездных друзей-блоггеров и близких, чтобы разделить важный момент с самыми дорогими людьми. Под прицелом камер влюбленные лопнули шарик и узнали, что станут родителями мальчика. Никита Добрынин не скрывал своего счастья и крепко обнял жену под громкие аплодисменты гостей. Первой видео опубликовала блогерша-миллионница Таня Парфильева.
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"Это сын", – лаконично подписала чувственное видео Даша Квиткова.
Для вечеринки Даша Квиткова выбрала стильный look. Она надела кожаные штаны свободного покроя, которые соединила с черным гольфом, длинным светлым пиджаком и массивной обувью. Волосы она собрала в низкий хвост, оставив волнистые пряди впереди. Зато Никита Добрынин появился в черном гольфе, свободных брюках цвета хаки и кроссовках.
Гостей будущие родители угощали аппетитными пирожными. Кроме того, они оформили локацию для вечеринки розовыми и голубыми шариками, конфетти и вывесками.
Беременность Даши Квитковой:
- 20 января во время зимнего отпуска на Мальдивах супругов призналось, что ожидает рождения первенца. На побережье океана Даша Квиткова сфотографировалась в купальнике и тогда впервые засветила беременный животик.
- Блогерша призналась, что забеременеть ей удалось не с первого раза. Во время отпуска во Львове самочувствие девушки ухудшалось, однако тест на беременность она сделала уже в Киеве. Он показал положительный результат, поэтому от счастья плакали оба будущих родителей.
- За пять месяцев беременности Даша Квиткованабрала три килограмма. Сейчас ее вес составляет 58 килограммов. Если раньше она могла пропускать приемы пищи ради фигуры, то сейчас имеет полноценные завтрак, обед и ужин.
- Во время беременности избранница "Холостяка" Никиты Добрынина переболела COVID-19. У Даши Квитковой был сумасшедшая головная боль, тошнота и высокая температура, поэтому ей приходилось вызывать скорую.
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