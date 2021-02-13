Почти месяц назад во время отпуска на Мальдивах герои 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что ожидают рождения первенца. Будущие родители устроили шумную вечеринку, на которой узнали пол малыша, и рассекретили, что у них будет мальчик.

На гендер пати знаменитости пригласили немало звездных друзей-блоггеров и близких, чтобы разделить важный момент с самыми дорогими людьми. Под прицелом камер влюбленные лопнули шарик и узнали, что станут родителями мальчика. Никита Добрынин не скрывал своего счастья и крепко обнял жену под громкие аплодисменты гостей. Первой видео опубликовала блогерша-миллионница Таня Парфильева.

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"Это сын", – лаконично подписала чувственное видео Даша Квиткова.

Для вечеринки Даша Квиткова выбрала стильный look. Она надела кожаные штаны свободного покроя, которые соединила с черным гольфом, длинным светлым пиджаком и массивной обувью. Волосы она собрала в низкий хвост, оставив волнистые пряди впереди. Зато Никита Добрынин появился в черном гольфе, свободных брюках цвета хаки и кроссовках.

Гостей будущие родители угощали аппетитными пирожными. Кроме того, они оформили локацию для вечеринки розовыми и голубыми шариками, конфетти и вывесками.

Беременность Даши Квитковой:

20 января во время зимнего отпуска на Мальдивах супругов призналось, что ожидает рождения первенца. На побережье океана Даша Квиткова сфотографировалась в купальнике и тогда впервые засветила беременный животик.

Блогерша призналась, что забеременеть ей удалось не с первого раза. Во время отпуска во Львове самочувствие девушки ухудшалось, однако тест на беременность она сделала уже в Киеве. Он показал положительный результат, поэтому от счастья плакали оба будущих родителей.

За пять месяцев беременности Даша Квиткованабрала три килограмма. Сейчас ее вес составляет 58 килограммов. Если раньше она могла пропускать приемы пищи ради фигуры, то сейчас имеет полноценные завтрак, обед и ужин.