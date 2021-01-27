Даша Квиткова поделилась новыми деталями беременности. Она призналась, что переболела коронавирусом во время особого состояния, а потому однажды ей даже пришлось вызвать скорую.

Источник: инстаграм Даши Квитковой

Около недели назад герои "Холостяка-9" сообщили о том, что ожидают первенца. Даша Квиткова на своей странице часто рассказывает о беременности и делится нежными фото. Звезда призналась, что не будет скрывать и сложных моментов, которые наступают во время особого состояния.

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Даша Квиткова о токсикозе

Девушка написала, что когда слышала о периоде токсикоза, то она даже не представляла, каким он будет на самом деле. Он начался у Даши, когда та находилась на 6 неделе беременности, а продолжался до 11. Блогерша призналась, что тошноту и плохое состояние до и после беременности нельзя сравнивать.

Во время токсикоза, единственное положение, когда я чувствовала себя более-менее – это лежа, хоть там тоже были свои нюансы. Были дни, когда я просто встать не могла, а были, когда я приезжала на съемку и сразу заканчивала ее, потому что просто не выдерживала,

– поделилась Даша Квиткова.

Звезда добавила, что в этот период она отказалась от всех своих любимых блюд: курицы в кисло-сладком соусе, креветок, том-яма и всего, что связано с азиатской кухней. Вместо этого она могла есть только хлопья с холодным молоком и перец с колбасой.

"Меня тошнило 24/7, я засыпала, просыпалась и жила больше месяца с этим ощущением. Было очень тяжело. Думаю, что из сторис вы помните, как больше месяца я была овощем. Лимон с сахаром, минеральная вода, киви, имбирь или препарат, который прописал мне врач – никак не спасали ситуацию", – добавила блогерша.

Даша Квиткова рассказала, что потом у нее началась мигрень – тяжелая головная боль. Ей можно было употреблять препараты, предназначенные для беременных, но они совсем не помогали. Чуть позже будущая мама начала страдать от боли в деснах, хоть с зубами ранее проблем не было. А еще позже она заболела коронавирусом.

Даша Квиткова переболела COVID-19 во время беременности

Даша призналась, что к тошноте и головной боли добавилась ломота в теле и высокая температура.

Первая ночь была сложной, потому что был замкнутый круг. У меня было обезвоживание и мне нужно было пить воду, а я не могла, потому что каждый раз я оказывалась в туалете. Нужно было поспать, а я не могла, потому что голова болела неистово,

– поделилась Квиткова.

Девушке вызвали скорую, ей капали специальный раствор, чтобы в организм хотя бы так попадала вода. В последующие дни у нее исчезло обоняние, но начало становиться лучше. Врач сказал блогерше, что у нее растет "боевой малыш", ведь со всем справился.

Сейчас у Даши Квитковой закончился токсикоз, поэтому у нее появились силы, а чувствует себя девушка замечательно.