Украинский телеведущий Никита Добрынин не будет участвовать в российской версии шоу "Холостяк". После нескольких эфиров мужчине нашли замену из-за того, что он заболел коронавирусом.

Новость о том, что известная украинская телезвезда Никита Добрынин стал ведущим российской версии шоу "Холостяк", изрядно разозлила пользователей сети. Теперь стало известно, что Добрынина убрали из шоу. Об этом сообщает сайт канала ТНТ.

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Никита Добрынин не будет вести российский "Холостяк"

Украинский телеведущий снялся только в нескольких первых сериях российской версии проекта. Однако впоследствии Добрынин подхватил коронавирус, поэтому мужчине быстро нашли замену. Имя нового ведущего пока не раскрывают. Сам Никита еще не комментировал сложившуюся ситуацию в сети.

Стоит отметить, что изначально и Добрынин не должен был быть ведущим российского "Холостяка". Шоу должен был вести Дмитрий Кохно из Беларуси, но он также заболел COVID-19. Тогда заменой белорусу стал украинский ведущий.

Никита Добрынин, который пришел на его место, был героем украинской версии "Холостяка", но уже в процессе работы Никита также заболел COVID-19. Он не смог принять участие в съемках следующих серий проекта,

– сообщили на канале.

Что известно об участии Добрынина в российском "Холостяке"