Скандального Никиту Добрынина убрали из российского "Холостяка"
Украинский телеведущий Никита Добрынин не будет участвовать в российской версии шоу "Холостяк". После нескольких эфиров мужчине нашли замену из-за того, что он заболел коронавирусом.
Источник:24 канал
Новость о том, что известная украинская телезвезда Никита Добрынин стал ведущим российской версии шоу "Холостяк", изрядно разозлила пользователей сети. Теперь стало известно, что Добрынина убрали из шоу. Об этом сообщает сайт канала ТНТ.
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Никита Добрынин не будет вести российский "Холостяк"
Украинский телеведущий снялся только в нескольких первых сериях российской версии проекта. Однако впоследствии Добрынин подхватил коронавирус, поэтому мужчине быстро нашли замену. Имя нового ведущего пока не раскрывают. Сам Никита еще не комментировал сложившуюся ситуацию в сети.
Стоит отметить, что изначально и Добрынин не должен был быть ведущим российского "Холостяка". Шоу должен был вести Дмитрий Кохно из Беларуси, но он также заболел COVID-19. Тогда заменой белорусу стал украинский ведущий.
Никита Добрынин, который пришел на его место, был героем украинской версии "Холостяка", но уже в процессе работы Никита также заболел COVID-19. Он не смог принять участие в съемках следующих серий проекта,
– сообщили на канале.
Что известно об участии Добрынина в российском "Холостяке"
- О том, что Никита Добрынин – ведущий российской версии шоу "Холостяк", стало известно 2 марта. Премьера проекта состоялась 14 марта на ТНТ.
- Украинская телезвезда работал с Тимати, российским рэпером и сторонником Путина. Никита Добрынин рассказал артисту, что поможет ему сделать невозможное и найти любовь.
- На участие Добрынина в российском "Холостяке" отреагировал Игорь Кондратюк. Он откровенно возмущен тем, что Никита будет ведущим в стране, которая уже 7 год ведет войну на Донбассе.
- Никита Добрынин через некоторое время объяснил, почему решил принять участие в российской версии шоу. Он заявил, что "политика здесь ни при чем", а важны "любовь и мир". Однако и это не понравилось пользователям сети.
- Возмущение и негативную реакцию люди пытались донести в комментариях под сообщениями Никиты Добрынина. Однако он удалял комментарии, поэтому натолкнулся на еще одну волну критики.
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