Бен Аффлек планирует сделать предложение Дженнифер Лопес, – СМИ

Бывшие обрученные Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе. Актеры возобновили отношения и больше не скрывают своих чувств. В сети появилась информация о том, что мужчина планирует сделать предложение любимой уже в следующем месяце в ее день рождения.
Слухи вокруг воссоединения экс-влюбленных не утихают. Пара расторгла помолвку в 2003 году, а теперь в сети обсуждают признание Бена Аффлека, которое он планирует сделать 24 июля на 52-летие Джей Ло.
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Бен Аффлек хочет сделать предложение Дженнифер Лопес
Инсайдер сообщил, что знаменитости продолжили свои отношения с того места, где остановились много лет назад. Теперь они строят общее будущее. Бен Аффлек не только хочет сыграть свадьбу, но и планирует жить вместе с любимой в собственном особняке в Лос-Анджелесе.
Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс. Он планирует сделать Дженнифер предложение на ее 52-й день рождения,
– поделился источник.
Также близкий друг пары рассказал, что артистке очень нравится район, в котором живет Аффлек. Она нетерпеливо ждет начала их совместной жизни. Они оба не хотят отношений на расстоянии.
Возобновление отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Слухи о воссоединении бывшей пары возникли через 2 недели после того, как певица официально разошлась с Алексом Родригесом. В начале мая Бена Аффлека заметили возле дома Джей Ло в Лос-Анджелесе.
- Тогда Алекс Родригес был шокирован. Бейсболист надеялся, что им удастся пережить кризис в отношениях и остаться вместе, так как они уже давно планировали свадьбу.
- Дженнифер Лопес не спешит возвращаться к Родригесу и наслаждается временем, которое проводит с любимым, с которым рассталась в 2003 году.
- Вместе с Аффлеком Джей Ло отдыхала на горнолыжном курорте в Монтане. Там у актера есть собственное шале. А потом они оба релаксировали в имении артистки в Майами.
- В СМИ были слухи о том, что Дженнифер хочет переехать из Майами в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к настоящему избраннику. Певица стремится изменить атмосферу, потому что в доме на берегу океана ей все напоминает о Родригесе.
- В июне Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за страстными поцелуями, после чего окончательно стало понятно, что они все-таки вместе.