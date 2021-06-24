Чутки навколо возз'єднання ексзакоханих не вщухають. Пара розірвала заручини у 2003 році, а тепер у мережі обговорюють освідчення Бена Аффлека, яке він планує зробити 24 липня на 52-річчя Джей Ло.
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Бен Аффлек хоче освідчитися Дженніфер Лопес
Інсайдер повідомив, що знаменитості продовжили свої стосунки з того місця, де зупинилися багато років тому. Тепер вони будують спільне майбутнє. Бен Аффлек не лише хочу зіграти весілля, а й планує жити разом із коханою у власному особняку в Лос-Анджелесі.
Бен хоче дати міцному коханню ще один шанс. Він планує зробити Дженніфер пропозицію на її 52-ий день народження,
– поділилося джерело.
Також близький друг пари розповів, що артистці дуже подобається район, в якому живе Аффлек. Вона нетерпляче чекає на початок їхнього спільного життя. Вони обоє не хочуть стосунків на відстані.
Відновлення стосунків Дженніфер Лопес і Бена Аффлека
- Чутки про возз'єднання колишніх наречених виникли через 2 тижні після того, як співачка офіційно розійшлася з Алексом Родрігесом. На початку травня Бена Аффлека помітили біля будинку Джей Ло в Лос-Анджелесі.
- Тоді Алекс Родрігес був шокований. Бейсболіст сподівався, що їм вдасться пережити кризу в стосунках і залишитись разом, адже пара вже давно планувала весілля.
- Дженніфер Лопес не поспішає повертатися до Родрігеса й насолоджується часом, який проводить з коханим, з яким розірвала стосунки у 2003 році.
- Разом з Аффлеком Джей Ло відпочивала на гірськолижному курорті в Монтані. Там в актора є власне шале. А згодом вони обоє релаксували в маєтку артистки в Маямі.
- У ЗМІ були чутки про те, що Дженніфер хоче переїхати з Маямі до Лос-Анджелеса, щоб бути ближче до теперішнього обранця. Співачка прагне змінити атмосферу, бо в будинку на березі океану їй все нагадує про Родрігеса.
- В червні Дженніфер Лопес та Бена Аффлека заскочили за пристрасними поцілунками, після чого остаточно стало зрозуміло, що вони все-таки разом.