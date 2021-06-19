Как многодетная мамочка, Дженнифер Гарнер оберегает детей и себя от ажиотажа, который возник из-за воссоединения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. 49-летняя обладательница "Золотого глобуса" несмотря ни на что пытается оставить личную жизнь частной.

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Она вовсе не разочарована тем, что бывший муж вернулся к женщине, которой признавался в любви накануне брака с ней. Дженнифер Гарнер искренне желает счастья Бену Аффлеку, поэтому не может быть против его союза с певицей.

Джен совершенно не против того, что Бен встречается с Джей Ло. Она поддерживает любое решение Бена, пока он счастлив, здоров, а дети остаются его приоритетом,

– говорится в источнике.

Стоит заметить, что после развода 2018 года экс-супруги сохранили хорошие отношения ради троих общих детей – 15-летней Вайолет, 12-летней Серафины и 9-летнего Сэма. Как для Дженнифер Гарнер, так и для Бена Аффлека благополучие потомков на первом месте.

"Джен не хочет иметь ничего общего с медиа-цирком вокруг романа Бена с Джей Ло. Ее единственной заботой есть и всегда были дети, и пока отец с ними, она счастлива", – сообщают инсайдеры.

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