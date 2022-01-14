Александр Залиско оплатит штраф из-за тусы в годовщину Голодомора: на какую сумму влип блогер

Вечеринка в день рождения Александра Залиско стала самым обсуждаемым мероприятием конца 2021 года. Блогер устроил развратную тусовку в годовщину Голодоморов, а теперь заплатит штраф. Правда, не из-за нарушения морально-нравственных норм.

Полиция заинтересовалась Александром Залиско еще 27 ноября в день громкого празднования его 29-летия. На него составили админпротокол за "нарушение правил карантина", ведь в Доме ученых во Львове он собрал десятки друзей. Дело блогера слушали в Галицком районном суде и уже вынесли решение.

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Так называемый "инфлюенсер" признал свою вину, поэтому его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Для Залиско с 1,1-миллионной аудиторией это мизерная сумма. Однако за циничную тусу он поплатился репутацией – потерял рекламные контракты с известными брендами, а вместе с ними – кругленькие суммы за интеграции.

Главное о тусе Александра Залиско в годовщину Голодоморов