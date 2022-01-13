Звезда реалити-шоу и американская модель Кайли Дженнер побила рекорд в инстаграме. Она стала первой женщиной, набравшей более 300 миллионов подписчиков в социальной сети.

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Кайли Дженнер – самая популярная женщина инстаграма

Сейчас за знаменитостью следит 301 миллион фанатов. Благодаря им Кайли Дженнер стала второй в списке самых популярных персон в инстаграме. Первым является футболист Криштиану Роналду с 388 миллионами фолловеров.



Кайли Дженнер в инстаграме / Скриншот с сайта

Кайли Дженнер обогнала в социальной сети не только своих сестер Кардашян-Дженнер, но и главную соперницу – певицу Ариану Гранде. За исполнительницей следят 289 миллионов поклонников.

Побила рекорд несмотря на неактивность

Интересно, что в последнее время модель вовсе не была активной в инстаграме. Она долго не публиковала никаких сообщений из-за смертельного концерта ее бойфренда Трэвиса Скотта. Из-за того, что на пару свалилась бешеная волна критики и обвинений, звезда решила хранить молчание.

Только в начале 2022 года Кайли Дженнер снова стала публиковать фото. Последним сообщением на ее странице является кадр с обнаженным беременным животом.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма звезды