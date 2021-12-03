29-летний Залиско, празднование дня рождения которого вызвало немалый скандал, некоторое время игнорировал людей и не извинялся за праздник в День памяти жертв Голодомора. После отказа брендов в сотрудничестве с мужчиной он извинился перед подписчиками, но как и большинство его друзей – блогеров намекал, что во всем виноваты СМИ, которые "раздули" скандал.
К слову Во Львове скоропостижно скончался директор Дома ученых
После известия о внезапной смерти 75-летнего Романа Славитича 3 декабря он опубликовал эмоциональное видео, где соболезнует семье директора Дома ученых.
Текст публикации Александра Залиско:
"Произошло ужасное событие... Сегодня умер директор Львовского дома ученых господин Роман.
Это – большое горе. Я сочувствую семье господина Романа и всем, кто сотрудничал с ним…
Он не выдержал того давления, которое происходило на него последние дни. Я прошу всех, кого это касается – пожалуйста, думайте о людях. О тех, кто косвенно стал участниками событий, связанных с празднованием моего дня рождения. О тех, кто читает новости об этом.
Я воспринимаю все происходящее как большой урок для меня. И я уже несу персональную ответственность за свои поступки, как это и должно быть. Я вновь и вновь извиняюсь за непродуманность моих поступков... Прошу всех набрать в грудь воздуха и подумать о том, что стоит вашего внимания, времени и заботы. И вместе со мной помолиться в память о господине Романе, ушедшем из жизни".
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Реакция подписчиков
Немало сторонников Залиско поддержали блогера и посочувствовали ему, обвинив во всем не его, а СМИ:
- "Держись, это все пройдет";
- "Трэш делается в мире, нет слов. Мужчину жалко конечно, но раздули из мухи слона с этой вашей тусой! Виноваты СМИ";
- "Абсолютно. СМИ как всегда все коверкают и раздувают из мухи слона";
- "Это точно!!! И ненависть людей! Они только ждут, чтобы кого-нибудь уничтожить! А не начинать с себя
- Саша береги себя";
- "СМИ всеми управляют, а стадо баранов реагирует как стадо, что сказать, нормально не решили, вот и последствия";
- "Ты ни в чем не виноват, Бог забирает людей тогда, когда нужно. Это просто досадное совпадение... Люди раздувают полный скандал, люди злы и ненавистны...Очень жаль";
- "Держитесь, не падайте духом";
- "Мы за тебя, Саш! Но человека жаль, он был не виноват. Необдуманные поступки выливаются вот так в первую очередь тебе, и это реально плохо кончается. Светлая память".
Но есть такие, что и не поддержали блогера и обвинили его во всем, что он сделал и к чему это привело:
- "А кто делал вывод относительно причин смерти? Не выдержал того давления? А то, что произошло в Доме ученых в такой день, он нормально выдержал, думаете? Я думаю, именно ваш поступок и дальнейшие действия других людей привели к трагедии. Но катализатором стал именно ваш праздник в такой день!";
- "А Залиско все равно... Он думает, видимо, как еще теперь сказать, что все блогеры гуляли. А он борец за справедливость";
- "Вы сами эту показуху сделали и хотите, чтобы вас не обвиняли";
- "Виноваты абсолютно все! Каждое действие имеет свои последствия! Люди, будьте добрее! Сочувствую";
- "Искренне сочувствую. Вот как жизнь может ударить за необдуманный мальчишник... Очень очень жаль, что так все сложилось";
- "Искренне жаль, что "блогерское влияние" приводит к таким трагедиям";
- "Какой-то странный ролик, словно интонация наигранная. Но все равно новость не из лучших";
- "Мне кажется, это карма";
- "Вы лично убедились в том, что это из-за большого давления ? Или просто подставили сами и теперь будете обвинять друг друга?".