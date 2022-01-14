Поліція зацікавилася Олександром Заліском ще 27 листопада, у день гучного святкування його 29-річчя. На нього склали адмінпротокол за "порушення правил карантину", адже в Будинку вчених у Львові він зібрав десятки друзів. Справу блогера слухали в Галицькому районному суді й вже винесли рішення.
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Так званий "інфлюенсер" визнав свою вину, тому його оштрафували на 17 тисяч гривень. Для Заліска з 1,1-мільйонною аудиторією це мізерна сума. Однак за цинічну тусу він поплатився репутацією – втратив рекламні контракти з відомими брендами, а разом з ними кругленькі суми за інтеграції.
Головне про тусу Олександра Заліска в роковини Голодоморів
- У львівському Будинку вчених 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, інстаграм-блогер Олександр Заліско гучно святкував свій день народження. Ведучим туси з сороміцькими конкурсами став Володимир Остапчук. Він і назвав це дійство "голодна блогерська туса".
- Сам іменинник і його зіркові друзі-блогери не поспішали вибачатися за скоєне, а звинувачували хейтерів у заздрощах та лицемірстві.
- Однак після розірвання рекламних контрактів Заліско визнав свою "тупість і неуважність", а його гості стали нарікати, що їм ніхто не сказав про День пам'яті.
- Через одіозну вечірку роботу Будинку вчених обмежили, хоч там і не здогадувались про формат святкування. Через 6 днів у Львові раптово помер директор установи – Роман Славітич.
- Скандальний Заліско емоційно відреагував на смерть директора Будинку вчених, заявивши, що той не витримав тиску. Того ж дня госпіталізували і самого блогера, у нього нібито стався нервовий зрив.