Поліція зацікавилася Олександром Заліском ще 27 листопада, у день гучного святкування його 29-річчя. На нього склали адмінпротокол за "порушення правил карантину", адже в Будинку вчених у Львові він зібрав десятки друзів. Справу блогера слухали в Галицькому районному суді й вже винесли рішення.

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Так званий "інфлюенсер" визнав свою вину, тому його оштрафували на 17 тисяч гривень. Для Заліска з 1,1-мільйонною аудиторією це мізерна сума. Однак за цинічну тусу він поплатився репутацією – втратив рекламні контракти з відомими брендами, а разом з ними кругленькі суми за інтеграції.

Додамо, правоохоронці "викрили" Олександра Заліска, коли моніторили соцмережі. Їх зацікавив не формат вечірки в День пам'яті жертв Голодоморів, а сам факт масового святкування.

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