Полиция заинтересовалась Александром Залиско еще 27 ноября в день громкого празднования его 29-летия. На него составили админпротокол за "нарушение правил карантина", ведь в Доме ученых во Львове он собрал десятки друзей. Дело блогера слушали в Галицком районном суде и уже вынесли решение.
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Так называемый "инфлюенсер" признал свою вину, поэтому его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Для Залиско с 1,1-миллионной аудиторией это мизерная сумма. Однако за циничную тусу он поплатился репутацией – потерял рекламные контракты с известными брендами, а вместе с ними – кругленькие суммы за интеграции.
Главное о тусе Александра Залиско в годовщину Голодоморов
- Во львовском Доме ученых 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, инстаграм-блогер Александр Залиско праздновал свой день рождения. Ведущим тусы с постыдными конкурсами стал Владимир Остапчук. Он и назвал это действо "голодная блогерская туса".
- Сам именинник и его звездные друзья-блогеры не спешили извиняться за содеянное, а обвиняли хейтеров в зависти и лицемерии.
- Однако после расторжения рекламных контрактов Залиско признал свою "тупость и невнимательность", а его гости стали сетовать, что им никто не сказал о Дне памяти.
- Из-за одиозной вечеринки работу Дома ученых ограничили, хоть там и не догадывались о формате празднования. Через 6 дней во Львове внезапно умер директор учреждения Роман Славитич.
- Скандальный Залиско эмоционально отреагировал на смерть директора Дома ученых, заявив, что тот не выдержал давления. В тот же день госпитализировали и самого блогера, у него якобы случился нервный срыв.