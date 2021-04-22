Джон Траволта танцював з принцесою Діаною

Чоловік зізнався, що цей вечір він досі не може забути. Він не міг подумати, що йому випаде честь танцювати з принцесою Уельською.

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"Я не думав, що мене попросять танцювати з нею. Мені випала велика честь зробити це. Я подумав, що для цього повинна бути якась причина, і вирішив, що докладу всіх зусиль, щоб все зробити як слід. Це означало, що я повинен був добре вести її в танці і зробити все, щоб нам було весело. Це було легко, а ось сам факт вітання Діани і запрошення її на танець були складним завданням", – поділився Траволта.

Він додав, що такий досвід був для нього справжньою казкою, яку буде пам'ятати ще не одне десятиліття.

Уявіть ситуацію. Ми в Білому домі. Північ. Все схоже на сон. Я підходжу до неї, торкаюся її ліктя і запрошую на танець. Вона обертається, обдаровує мене чарівною і трохи сумною посмішкою і приймає моє запрошення. І ось ми танцюємо разом, немов у казці. Хто б міг подумати, що коли-небудь з нами трапиться щось подібне? Я був досить розумний, щоб зобразити це у своїй пам'яті як особливий, чарівний момент,

– пригадав кіноактор.



Принцеса Діана з принцом Чарльзом та президентським подружжям Рейганів / Архівне фото з мережі

Джон Траволта також поділився, що ідею запросити принцесу Діану до танцю дала йому тодішня перша леді Ненсі Рейган. Він переконаний, що того вечора він та принцеса Діана зробили одне одного трішки щасливішими.

"Я ніколи цього не забуду. Для мене велика честь, що я зміг випробувати це. І я точно знаю, що для принцеси Діани цей епізод був найяскравішим моментом її перебування в Сполучених Штатах. Я відчуваю, що зробив її життя кращим, а вона зробила краще моє життя, і мені дуже шкода, що її більше немає", – підсумував актор.

Зазначимо, що станом на 1985 рік принцеса Діана вже як 4 роки була одружена з принцом Чарльзом. У неї вже був трирічний син Вільям та однорічний син Гаррі. Всього через рік принц Чарльз відновить свій роман з Каміллою Паркер-Боулз, а шлюб з Діаною почне руйнуватись. Проте перші чутки про проблеми у шлюбі з'явились вже у 1985 році.