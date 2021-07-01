За ее становлением наблюдала вся Британия, ведь все хотели узнать, кто же такая принцесса Диана и откуда взялась на горизонте королевского престола. О ней ходило много слухов. Некоторые не воспринимали ее; кому-то она не пришлась по духу своим нравом; миллионы гордились, что живут вместе с ней в одной стране. Она была известна всем, и лишь единственное является нерушимо-точным – она никого не оставила равнодушным.

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Ее ласково называли Леди Ди, принцессой человеческих сердец, народной "королевой". Все, от Marie Claire до Vogue, нарекали ее "иконой стиля". Британские подданные боготворили свою принцессу, в других странах ее почитали и уважали. Но она не всегда была такой – Диана Спенсер вовсе не сразу стала той королевской особой, какой знает ее мир.

Детские годы

Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в графстве Норфолк в английской аристократической семье. Даже тот факт, что ее отец, Джон Спенсер, имел титул виконта Элторпа, не сделал маленькую Диану типичной представительницей высшего класса – она всю жизнь была и оставалась человеком с открытыми душой и сердцем к простому люду. Ее отец происходил из древнего рода Спенсеров-Черчиллей, в его жилах текла королевская кровь Карла II, известного как Веселый Король.

Династия принцессы Дианы может гордиться не только ею, но и другими именитыми фигурами, например, Уинстоном Черчиллем и герцогом Мальборо. Родовым владением семьи Спенсер является Спенсер-хаус, в квартале Вестминстер в центре Лондона.



Принцесса Диана в детстве / Фото Getty Images

Однако, не только отец Дианы был привилегированным лицом. Мать, Фрэнсис Шанд Кайдд, также происходит из аристократической семьи. Бабушка Леди Ди по материнской линии была фрейлиной королевы Елизаветы Боуз-Лайтон.

Будущая принцесса Уэльская имела незапятнанную биографию, как и положено аристократической особе. Начальное образование Диана получила в Сандрингеме – приход в графстве Норфолк, известный своим дворцом – резиденцией британских монархов. Позже девочка училась в Миллфилде в частной школе-пансионе. В дальнейшем свое образование Ди получала в Ридлсуорт-Холле. Что касалось характера будущей венценосной особы, с ним проблем не было, но Диана всегда проявляла упрямство.

Когда Диане исполнилось 8 лет, в семье произошел раскол и родители развелись. Это сильно повлияло на будущее становление характера маленькой Дианы. В результате бракоразводного процесса Диана осталась с отцом, а мать уехала в Шотландию, где жила со своим новым мужем.

Старшие братья и сестры Дианы также остались с отцом. Джон Спенсер вскоре женился снова, на Рейн МакКоркодейл, графине Дартмут. Новоиспеченная жена отца получила не очень радушный прием со стороны детей – они устроили мачехе бойкот. И только лишь с течением времени Диана поняла, какой мудрой и терпеливой была жена отца.



Принцесса Диана и Чарльз Спенсер / Фото из твитера Rowan Marie

Следующим местом учебы будущей принцессы Уэльской стала привилегированная школа для девочек в Уэст-Хилл в графстве Кент. Однако, здесь Диана не проявила себя как учтивая студентка, она была поглощена танцами и музыкой. По слухам, в молодости Диане очень тяжело давались точные науки, она даже заваливала экзамены несколько раз.

1977 год – первое знакомство 16-ти летней Дианы с принцем Чарльзом, однако тогда будущие супруги не обратили друг на друга внимания. Даже наоборот, Чарльз был влюблен в старшую сестру Дианы, Сару. И имел намерения жениться именно на ней. Но как нам всем известно, все пошло не по сценарию Чарльза.

В том же году, Ди недолго училась в Швейцарии, но невероятная тоска по родному дому вернула Диану обратно в Великобританию. После завершения учебы, молодая особа начала работать няней и воспитательницей в детском саду престижного района Лондона Найтсбридж.

В столице Ди жила со своей матерью, позже переехала в свои апартаменты, которые ей подарили на 18-летие. В то время среди мест работы Дианы насчитывались такие: Young England School; хореографическая студия для подростков, где Спенсер преподавала танцы; фирма по организации ивентов.

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Принц Чарльз и свадьба

В возрасте 19-ти лет пути молодой Дианы и заядлого холостяка Чарльза снова пересеклись. Жизнь неженатого Чарльза вызывала нешуточное беспокойство королевской семьи. Елизавету II очень волновал роман сына с, в то время замужем, Камиллой Паркер-Боулз. Принц Чарльз даже не пытался держать эту связь в тайне и как все понимают, такая ситуация была неприемлемой для королевской семьи. Так что кандидатура Дианы Спенсер на роль принцессы была очень радушно принята со стороны королевы.



Принцесса Диана и принц Чарльз в молодости / Фото Getty Images

Сначала принц пригласил юную особу на королевскую яхту, после чего Диане поступило приглашение в замок Балморал для знакомства с королевской семьей. Предложение руки и сердца Чарльз сделал в замке Виндзор, но факт помолвки некоторое время был тайной. 24 февраля 1981 года произошло официальное объявление. Символом этого события стало известное кольцо с сапфиром, обрамленное 14 бриллиантами.

Леди Ди стала первой британкой за 300 лет, которая вышла замуж за наследника престола.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер стала самой дорогой церемонией в истории Великобритании. Праздник состоялся в соборе Святого Павла в Лондоне 29 июля 1981 года. Парадный проезд по улицам Лондона кареты королевской семьи, марш полков Содружества и стеклянная карета, в которой прибыли Диана и ее отец – все это предшествовало венчанию.

Принц Чарльз был одет в парадную форму командира флота ее величества. На Диане было платье с 8-метровым шлейфом стоимостью 9 тысяч фунтов, разработанное молодыми английскими дизайнерами Элизабет и Дэвидом Эмануэль. Дизайн наряда хранился в строжайшей тайне от публики и прессы, платье доставили во дворец в непроникающем конверте. Голову будущей принцессы украшала семейная реликвия – тиара.

Брачный обряд Дианы и Чарльза получил славу сказочной свадьбы, а также свадьбы века. По подсчетам специалистов, зрительская аудитория, которая следила за трансляцией торжеств в прямом эфире на главных мировых телеканалах, составила более 750 миллионов человек.

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После торжественного обеда в Букингемском дворце пара отправилась на королевском поезде в поместье Броадлендс, а затем вылетела в Гибралтар, откуда Чарльз и принцесса Диана начали круиз по Средиземному морю. После его окончания произошел еще один прием в Шотландии, где представители прессы получили разрешение сфотографировать новобрачных.

Свадебные торжества обошлись налогоплательщикам почти в 3 миллиона фунтов стерлингов.



Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото Getty Images

Однако, никакие помпезности свадебной церемонии не смогли повлиять на дальнейшее развитие событий молодой королевской семьи. И уже во время медового месяца в отношениях пары произошла трещина. Позже в СМИ появились аудиозаписи, которые Диана отправляла писателю-биографу Эндрю Мортону. В них принцесса сообщала, что накануне женитьбы пережила сильный приступ булимии, причиной которого стала ревность к Камилле Паркер-Боулз (ранее упоминавшейся бывшей любовнице Чарльза).

Принцесса Диана так и не смогла справиться со своими чувствами в дальнейшем, что повело за собой две попытки суицида, одну из которых она сделала, вынашивая первого ребенка. Принцесса подчеркивала, что муж проявлял к ней равнодушие и называл ее депрессию манипуляцией. Личная жизнь венценосной семьи рушилась на глазах.

По настоянию королевы Елизаветы II после череды скандальных событий состоялся развод Чарльза и Дианы. Это произошло через 4 года после фактического распада семьи. В браке с принцем родились двое сыновей – принц Уильям Уэльский и принц Гарри Уэльский.



Принцесса Диана с детьми / Фото Getty Images

Принцесса получила единовременную выплату в размере 17 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона долларов) и ежегодное пополнение бюджета на 400 тысяч фунтов стерлингов (519 тысяч долларов) для оплаты жилья.

Жизнь после развода

Привычная для Дианы жизнь королевской особы, все привилегии, которые давала принадлежность к королевскому двору, – утратили свою силу. Наиболее очевидным стала потеря статуса королевского величества, оставив Диану просто принцессой Уэльской. Также теперь Леди Ди была обязана содержать свою охрану и оплачивать все поездки самостоятельно.

По утверждениям журналистов, в это время Диана начала отношения с кинопродюсером, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файед. Их знакомство произошло во время визита принцессы и ее сыновей в апартаменты отца Доди, Мохаммеда, во Французской Ривьере.

Но эти отношения никогда не были официально подтверждены никем из близкого окружения Дианы, а в книге, написанной ее дворецким, эта связь напрочь отрицается.

"Икона стиля"

Говоря о принцессе Уэльской, просто невозможно не вспомнить ее стиль и модные решения. Наряды Дианы были не только способом выражения ее личности, они играли крайне важную политическую роль.

Диане была свойственна невероятная фантазия, которую она с успехом проявляла в выборе своих нарядов. Она умело сочетала всю свою аристократичность и изысканность, добавляя своему образу нотки эпатажности, которой она не была лишена.



Стильная принцесса Диана / Фото Getty Images

В юности гардероб принцессы, на самом деле, мало чем отличался от вещей ее подруг и обычных британок. Однако, такая высокая и хрупкая девушка (рост – 178 см, вес – 56 кг), привлекала внимание даже в самых скромных хлопковых нарядах.

Позже, уже став женой особы королевского пристола, путем проб и ошибок Диана нашла свой собственный, неподражаемый стиль. Он был вариативным: от устаревших блуз и платьиц в мелкие цветочки до ярких эпатажных нарядов, которые навсегда вошли в историю моды.

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Белая блуза с воротником-лентой, в которой она впервые появилась на обложке британского Vogue. Насыщенно красный костюм, который Ди надела для посещения центра больных СПИДом. Однако, наиболее знаменитым пока остается платье, которое обозначили "платьем мести".



Платье мести принцессы Дианы / Фото из фан-аккаунта принцессы Дианы

В черном мини-платье с открытыми плечами и коротким шлейфом Диана дефилировала на вечеринке журнала Vanity Fair в 1994 году. Говорят, в этот день между супругами состоялся откровенный разговор, в котором принц Чарльз признался в связи с давней любовницей.

Настоящим украшением внешности леди Ди всегда оставалась ее прическа. Пышная копна светлых, подстриженных слоями волос, придавала внешности принцессы одновременно как беззащитного, так и "хищнического" вида.

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Скандалы

Находясь в довольно сложном браке, народной принцессе было все труднее сдерживать бурю эмоций и ревности. Тем более, что они были не беспочвенными. Принц Чарльз не только не пытался скрыть внебрачную связь с давней любовницей, напротив, он ее открыто признавал. Для Дианы данная ситуация осложнялась еще и таким значимым фактором, как принятие королевой Елизаветой II стороны своего сына, и теперь Диана должна была в одиночку выступать против такого мощного и влиятельного оппонента.

Затяжная депрессия ухудшилась еще больше и принцессе было назначено лечение. Таблетки, гипноз, снотворное и различные психологические техники помогали лишь частично.

1990 год стал решающим в отношениях супругов, ведь деликатную ситуацию их семьи скрывать уже не удавалось. Ситуация получила публичную огласку. В это же время сама Диана призналась во внебрачных связях с тренером по верховой езде Джеймсом Хьюиттом.



Принцесса Диана / Фото Getty Images

Через некоторое время, в 1995 году, поговаривали, что Ди встретила свою настоящую любовь, однако, отношения спасти не удалось. Они потерпели крах из-за постоянного внимания публики и назойливости всего мира. Именно это стало причиной их бегства на родину любимого – Пакистан. Эту любовь звали Хаснат Хан, он был кардиохирургом. Но у этих отношений не было ни единого шанса.

Большинство скандалов, связанных с Дианой, произошли из-за попытки обратить хоть какое-то внимание принца Чарльза на себя. Она устраивала как простые истерики и "концерты", так и эпатажные сцены на публике. Ходили слухи, что переодевшись в мужчину, леди Ди пришла в гей-клуб вместе со своим другом и не менее яркой личностью, Фредди Меркьюри. А на встрече в Белом доме с Рейгенами она танцевала с Джоном Траволтой.

Окончательный крах супруги Диана и Чарльз потерпели после скандального, откровенного и смелого интервью, которое Диана дала телеведущему программы "Панорама" канала BBC – Мартину Баширу.

В этой беседе принцесса рассказала Баширу все деликатные подробности супружеской жизни. Рассказала о своих депрессиях, нескольких попытках суицида, которые были вызваны поведением мужа. В этом сенсационном интервью она впервые призналась в романе Чарльза с Камиллой. И даже не скрывала некоторые свои романтические связи с другими мужчинами.

Смерть

Роковой день. Роковая дорога. Роковая поездка. 31 августа 1997 год. Этот день стал последним для всенародной любимицы. Во время своего визита в Париж автомобиль Дианы, проезжая сквозь тоннель под мостом Альма, столкнулся с бетонной опорой. Кроме принцессы, в салоне находились также Доди Аль-Файед, телохранитель Тревор Рис-Джонс и водитель Анри Поль. Шофер и Доди погибли мгновенно на месте катастрофы.

На момент прибытия спасателей леди Ди была еще жива. Единственное, что она была в состоянии произнести, были слова: "Боже мой", а на обращение врача реагировала морганием глазами. Попытки реанимации успеха не имели, ведь в результате столкновения сердце женщины очень сместилось вправо. Эта травма была несовместимой с жизнью. 3,5 часа принцесса боролась за жизнь, но проиграла эту битву.

Внезапная гибель Дианы всколыхнула весь мир, миллионы людей восприняли эту трагедию как собственную.

Похороны состоялись 6 сентября. Провести Диану в последний путь пришло более миллиона человек. Люди стояли живым коридором от Сент-Джеймсского дворца до Вестминстерского аббатства, забрасывая всю процессию цветами и выкрикивая признания в любви.

Следом за гробом шли родной брат Дианы граф Спенсер, ее сыновья, экс-муж принц Чарльз и свекор Филипп. Впоследствии эту получасовую дорогу Чарльз Спенсер назвал самыми трудными минутами своей жизни.

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Могила леди Ди размещена на уединенном острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире.

После смерти Дианы было обнародовано ее завещание, согласно которому драгоценности принцессы отходили будущим невестам ее сыновей. Так, Кейт Миддлтон получила в дар от принца Уильяма известное кольцо с сапфирами, а невеста принца Гарри Меган Маркл – кольцо с аквамарином и свадебное платье принцессы Уэльской.



Свадебное платье принцессы Дианы / Фото Getty Images

Версий причин автокатастрофы было множество, начиная с версии, согласно которой машина принцессы пыталась оторваться от преследующего ее автомобиля с папарацци, и заканчивая заговором против Дианы.

Опубликованный через 10 лет отчет Скотланд-Ярда подтвердил факт обнаруженного в ходе расследования двукратного превышения скорости, допустимой для движения на участке дороги под мостом Альма, а также факт наличия алкоголя в крови водителя.

Многие последователи теории заговора причиной смерти принцессы Дианы называли ее убийство спецслужбами Великобритании. О том, что женщина была убита, заявлял впоследствии и ее охранник, Алан Макгрегор. По его словам, в тот день он заметил множество нарушений правил безопасности. На конспирологической версии настаивал и Мохаммед Аль-Файед, но его иск был отклонен французской стороной.

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Скандал с BBC

Выше уже упоминалось одно из самых громких интервью леди Ди с корреспондентом BBC Мартином Баширом, которое она дала 26 лет назад. Расследование подтвердило, что в то время малоизвестный и молодой журналист Башир подделал документы, чтобы вывести Диану на откровенный разговор.

По данным The Telegraph, последние полгода продолжалось большое расследование тактик, к которым прибегнул журналист в 1995 году. Именно поэтому бывший судья Верховного суда Британии лорд Дайсон обвинил корреспондента ВВС в обмане.

Было установлено, что Мартин Башир нарушил указания BBC и лживым способом добился встречи с Дианой. Брату принцессы Дианы Чарльзу Спенсеру журналист показал фальшивые выписки банковских счетов. Поддельные документы якобы свидетельствовали о том, что люди из ближайшего окружения его сестры получают деньги от таблоидов, раскрывая детали ее личной жизни. Вместе с тем корреспонденту удалось убедить леди Ди в заговоре королевской семьи против нее, тем самым повысив уровень доверия к себе.



Интервью принцессы Дианы для BBC / Фото Getty Images

Мартин Башир подтвердил, что прибегнул к обману, чтобы получить эксклюзивное интервью с принцессой Дианой. Выписки банковских счетов ему помог сделать графический дизайнер.

Реакция семьи принцессы, особенно ее сыновей, была невероятно возмутительной. Сыновья раскритиковали как канал BBC, так и самого журналиста, сказав, что после того рокового интервью их мать жила в постоянном стрессе и паранойе. Принц Уильям выразил сожаление, что мать так никогда уже и не узнает об обмане.

По моему мнению, обманчивый способ получения интервью существенно повлиял на то, что сказала моя мать. Интервью стало важным вкладом в ухудшении отношений моих родителей, и с тех пор это навредило множеству других,

– подчеркнул герцог Кембриджский Уильям.

Тогда как принц Гарри подчеркнул, что принцесса Диана была "стойкой, смелой и, бесспорно, честной", а подобные тактики журналистов, которые распространены до сих пор, сгубили ее жизнь.

"Это первый шаг к справедливости и истине. Тем не менее, все, что меня глубоко волнует, это то, что подобные практики все еще широко распространены сегодня. Наша мать из-за этого потеряла жизнь, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех и подтверждаем, что она достойно прожила свою жизнь", – высказался принц Гарри, который после переезда в США всячески оберегает жену и сына от прессы и папарацци.

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Чествование памяти

Эта невероятная женщина оставила огромный след в душах и жизнях многих людей по всему миру. Однако, чествование ее памяти на этом совсем не останавливается.

Сэр Элтон Джон посвятил ее памяти песню Candle in the wind, а Майкл Джексон – композицию Privacy.

Через 10 лет после гибели был снят фильм о последних часах жизни принцессы. В год ее 50-летия вышла лента "Принцесса Диана. Последний день в Париже". Кроме этого, ей посвятили песни Lady Gaga, Depeche Mode и "Аквариум".

В честь принцессы Дианы в 2017 году у стен Кенсингтонского дворца в Лондоне был разбит Белый сад. Это большая цветочная композиция, состоящая из 12 тысяч белых цветов – тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, которые высажены по периметру прямоугольного пруда.

В год 20-летия со дня гибели Дианы в резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце был открыт Музей вещей леди Ди.

В 2019 году в сериале "Корона" роль принцессы исполнила молодая актриса Эмма Коррин. Фильм посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

В этом году исполнится 60 лет с момента рождения принцессы и это событие ее сыновья почтили установкой монумента Дианы. В честь юбилея статуя принцессы будет установлена в Кенсингтонских садах – королевском парке в центре британской столицы. Статуя была создана по личным эскизам и пожеланиям герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Гарри. Работа над скульптурой началась еще в 2017 году, но установка монумента была отложена из-за пандемии и карантина. Для памятника уже выбрали место – Глубинный сад. Автором памятника выступит скульптор Иэн Рэнк-Бродли, который создал портрет королевы Елизаветы II для аверса монеты в один фунт.

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Как считают принцы, скульптура будет наводить посетителей Кенсингтонского дворца на размышления о жизни и наследии их матери, которая вызвала отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.

Автор: София Лещименко