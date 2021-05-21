Останні пів року тривало незалежне розслідування тактик, до яких 1995-го вдався тоді молодий і маловідомий журналіст Мартін Башир, в інтерв'ю з яким принцеса Діана розкрила сенсаційні подробиці приватного життя. Так, колишній суддя Верховного суду Британії лорд Дайсон звинуватив кореспондента ВВС в обмані.

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Під час розслідування встановили, що Мартін Башир порушив вказівки BBC, аби домогтися зустрічі з Леді Ді. Брату принцеси Діани Чарльзу Спенсеру журналіст показав фальшиві виписки банківських рахунків. Підроблені документи нібито свідчили про те, що люди з найближчого оточення його сестри отримують гроші від таблоїдів, розкриваючи деталі її особистого життя. Разом з тим кореспонденту вдалося переконати Леді Ді в змові королівської сім'ї проти неї, тим самим підвищивши рівень довіри до себе.

Мартін Башир підтвердив, що вдався до обману, аби отримати ексклюзивне інтерв'ю з принцесою Діаною. Виписки банківських рахунків йому допоміг зробити графічний дизайнер.

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Реакція принца Гаррі та принца Вільяма

Сини покійної принцеси Діани розкритикували BBC та Мартіна Башира за оманливий спосіб, яким він домігся інтерв'ю з їхньою матір'ю. Принц Вільям зауважив, що після сенсаційних зізнань вона жила зі страхом і параноєю, та висловив жаль, що мати ніколи так і не дізнається про обман.

На мою думку, оманливий спосіб отримання інтерв'ю суттєво вплинув на те, що сказала моя мати. Інтерв'ю стало важливим внеском у погіршення стосунків моїх батьків, і відтоді це нашкодило безлічі інших,

– наголосив герцог Кембриджський.

Тоді як принц Гаррі підкреслив, що принцеса Діана була "стійкою, сміливою і, безперечно, чесною", а ниці тактики журналістів, які поширені досі, згубили її життя.

"Це перший крок до справедливості та істини. Проте все, що мене глибоко хвилює, це те, що подібні практики все ще широко поширені сьогодні. Наша мати через це втратила життя, і нічого не змінилося. Захищаючи її спадщину, ми захищаємо всіх і підтверджуємо, що вона гідно прожила своє життя", – висловився принц Гаррі, який після переїзду до США всіляко оберігає дружину і сини від преси та папараці.