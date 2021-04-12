Слідом за братом Вільямом: Гаррі поділився спогадами про дідуся принца Філіпа

Принц Гаррі прилетів до Лондона на похорон принца Філіпа. Слідом за старшим братом принцом Вільямом він відреагував на смерть дідуся та розповів, яким він був у буденному житті. Онук наголосив на його відданості Єлизаветі ІІ та чудовому почутті гумору.

Діти та онуки принца Філіпа, який помер 9 квітня у Віндзорському замку, вшановують його пам'ять. Четвертий день поспіль королівська сім'я публічно висловлює свою скорботу та ділиться щемливими спогадами. Не залишився осторонь і принц Гаррі. Він прилетів на похорон і розповів, що пам'ятає герцога Единбурзького не лише як чоловіка правлячого британського монарха, а й як дідуся з дотепними жартами та майстра барбекю.

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Принц Гаррі поділився спогадами про дідуся

Гаррі назвав покійного принца Філіпа людиною честі та відданим чоловіком королеви Єлизавети ІІ. Він зізнався, що дідусь назавжди підкорив серця всіх, хто будь-коли перебував поряд з ним.

Мій дід завжди був самим собою, з чудовим почуттям гумору і завдяки своїй чарівності міг легко утримувати увагу всіх людей, які перебували з ним в одній кімнаті. Ніхто не міг здогадатися, що він скаже далі,

– пригадав принц Гаррі.

Він подякував дідусю "за службу, за відданість бабусі і за те, що він завжди був самим собою". Гаррі став одним з небагатьох, хто розповів, яким принц Філіп був в повсякденному житті.

"Для мене він був просто дідусем: майстром барбекю, легендою стьобу і неймовірно зухвалим до кінця життя. Він був опорою для Її Величності королеви і був неймовірно відданий їй впродовж 73 років шлюбу. Я міг би продовжувати й далі і знаю, що він прямо зараз, тримаючи в руках пиво, сказав би: "О, так, продовжуй", – висловився принц Гаррі.

Нам буде дуже тебе не вистачати, але про тебе обов'язково пам'ятатиме вся нація, і весь світ. У серцях Меган, Арчі, в моєму серці, і серці твоєї майбутньої правнучки ти займаєш особливе місце,

– чуттєво завершив королівський нащадок.

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