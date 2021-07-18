Принц Гаррі та Меган Маркл планують хрестити доньку у Віндзорі, – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл близько півтора місяця тому стали батьками донечки, яку планують незабаром охрестити. Близькі друзі пари розповіли, що подружжя хоче здійснити церемонію у Віндзорі.

4 червня сім'я принца Гаррі та Меган Маркл поповнилась. У подружжя народилась донечка, яку назвали Лілібет Діана. Зіркові батьки вже задумуються про хрещення.

До слова Чоловік принцеси Беатріс зачарував знімком пари у річницю весілля

Де принц Гаррі й Меган похрестять доньку

З'ясувалось, що для хрестин принц Гаррі та Меган Маркл будуть готовими полетіти до Великої Британії. Вони хочуть, щоб Лілібет Діану хрестили у Віндзорі.

Гаррі вже розповів декільком людям, що вони з Меган хочуть, щоб Лілі хрестили в Віндзорі, як і її брата. Вони чекають слушного моменту,

– розповіло джерело.

Інсайдер також додав, що принц Гаррі хотів би бачити на хрещенні доньки королеву Єлизавету II.

Зазначимо, що хрестини сина Меган і Гаррі Арчі відбулися 6 липня 2019 року у каплиці Віндзорського замку. Туди не могли проникнути журналісти, а тому церемонія була приватною. Тоді британська королева не змогла прийти на хрещення через щільний графік.

Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками: що відомо