Принц Гаррі та Меган Маркл планують хрестити доньку у Віндзорі, – ЗМІ
Джерело:The Daily Mail
Принц Гаррі та Меган Маркл близько півтора місяця тому стали батьками донечки, яку планують незабаром охрестити. Близькі друзі пари розповіли, що подружжя хоче здійснити церемонію у Віндзорі.
4 червня сім'я принца Гаррі та Меган Маркл поповнилась. У подружжя народилась донечка, яку назвали Лілібет Діана. Зіркові батьки вже задумуються про хрещення.
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Де принц Гаррі й Меган похрестять доньку
З'ясувалось, що для хрестин принц Гаррі та Меган Маркл будуть готовими полетіти до Великої Британії. Вони хочуть, щоб Лілібет Діану хрестили у Віндзорі.
Гаррі вже розповів декільком людям, що вони з Меган хочуть, щоб Лілі хрестили в Віндзорі, як і її брата. Вони чекають слушного моменту,
– розповіло джерело.
Інсайдер також додав, що принц Гаррі хотів би бачити на хрещенні доньки королеву Єлизавету II.
Зазначимо, що хрестини сина Меган і Гаррі Арчі відбулися 6 липня 2019 року у каплиці Віндзорського замку. Туди не могли проникнути журналісти, а тому церемонія була приватною. Тоді британська королева не змогла прийти на хрещення через щільний графік.
Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками: що відомо
- 4 червня у подружжя народилась дівчинка – Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор. Про поповнення у сім'ї батьки повідомили через два дні. Їм була дуже важлива конфіденційність. Новонароджена дівчинка зайняла восьме місце у черзі на британський престол.
- Майже усі члени королівської родини привітали подружжя у соціальних мережах. З публічним коментарем виступили принц Чарльз та Кейт Міддлтон.
- Єлизавета II першою дізналась про народження правнучки. Принц Гаррі та Меган надсилали їй світлини Лілібет. Герцоги Кембриджські натомість надіслали дівчинці подарунок.
- Ім'я новонародженої донечки викликало чимало суперечок у пресі та мережі. Деякі експерти наголошували, що королева образиться, що її особливе прізвисько тепер носить правнука. Та друг принца Гаррі запевнив, що він просив у бабусі благословення перед тим, як дати дівчинці ім'я. Через скандальні статті Меган та Гаррі дуже обурені.