Через проблеми з мобільністю Її Величність пропустила чимало урочистих заходів, навіть кілька подій до свого платинового ювілею на троні. Однак, схоже, заборони лікарі скасували, і через дев'ять місяців, у віці 96 років Єлизавета ІІ знову повернулася до улюбленого кінного спорту.

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96-річна королева Єлизавета ІІ їздить верхи

"Королеві сподобалося знову сидіти на коні. Знову їхати верхи – чудова ознака після всіх турбот за здоров'я монарха. Знову сісти у сідло в 96 років – це дивовижно", – передають британські інсайдери.

Цікаво, що востаннє королева Єлизавета ІІ показувалася публіці 22 червня. Вона провела аудієнцію у Віндзорському замку з губернаторкою Нового Південного Уельсу Маргарет Бізлі, на яку одягла квіткову жовто-синю сукню.

Чому Її Величності забороняли сідати в сідло