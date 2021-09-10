Однією з найочікуваніших прем'єр цієї осені стало шоу "Танці з зірками". У ньому взяли участь 14 пар, де возз'єднались перші зірки України і талановиті хореографи. Перший випуск відбувся 5 вересня і в ньому традиційно жодна пара не покинула шоу. Найслабші покидатимуть проєкт лише з 12 вересня.

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Суддями проєкту "Танці з зірками" стали Влад Яма, Катерина Кухар та Максим Чмерковський, який замінив покійного Григорія Чапкіса.

У шоу взяли участь наступні пари:

Lida Lee та Олексій Базела

Фагот і Катерина Тришина

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

KADNAY та Аліна Лі

Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Анастасія Оруджева та Денис Самсон

Євгенія Власова та Макс Леонов

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Олексій Суровцев і Маша Колосова

Іван Люленов і Яна Цибульська

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

MELOVIN і Ліза Русіна

Джамала та Антон Нестерко

Артур Логай та Анна Кареліна

Номер-відкриття "Танців з зірками": дивитись відео онлайн

Зірковий бейбі-бум

Впродовж останнього тижня було, як ніколи, багато новин про вагітності зірок або ж пологи. Знаменитості підтверджували чутки ЗМІ про очікування малюків, чим викликали захоплення у своїх шанувальників.

Кайлі Дженнер

Однією з найбільших несподіванок стала друга вагітність світської левиці Кайлі Дженнер. Ще у серпні ходили чутки, що вона завагітніла від свого коханого Тревіса Скотта, але що вона, що її сім'я та бойфренд мовчали про це. Втім, цього тижня вона опублікувала миловидне відео, на якому показала фрагменти з перших місяців вагітності. Інсайдери видань розповідали, що дівчина хотіла народити своїй першій донечці Стормі братика або сестричку, оскільки сама в дитинстві відчувала неймовірну близькість зі своєю сестрою Кендалл.

Олівія Манн

Голлівудська акторка й модель Олівія Манн теж очікує на появу дитини. Для неї це буде первісток! Свого малюка вона очікує від американського коміка Джона Малейні, з яким перебуває у стосунках з минулого року. Відомо, що чоловік раніше лікувався від наркотичної залежності та мав важкий шлюборозлучний процес з іншою жінкою, тому нова кохана та первісток "стали для нього спасінням".

Дженніфер Лоуренс

Американська оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс цьогоріч теж вперше стане мамою! Зірка фільмів "Голодні ігри" народить дитину від свого чоловіка Кука Мароні. Інформацію про це підтвердив представник акторки у ЗМІ. Щоб закріпити статус майбутньої матусі, вона вже виходила на публіку з округлим животом.

Cardi B

На одну щасливу матусю в шоу-бізнесі стало більше! Американська реперка Cardi B вдруге стала мамою. Свого малюка вона народила 4 вересня від репера Offset. Ані стать, ані ім'я малюка пара не поспішає розсекречувати. Ймовірно, коханий артистки був присутнім на пологах, адже разом з нею позує на усіх фотографіях з дитиною. У них також є ще одна дитина – 3-річна донька Калчер.



Cardi B і репер Offset з новонародженим малюком / Фото з інстаграму зірки

Алісія Вікандер

Шведська акторка Алісія Вікандер днями теж підтвердила, що цього року стала мамою. Раніше її вже бачили без круглого живота на знімальному майданчику фільму, а її чоловік Майкл Фассбендер тримав малюка на руках. Хто народився у пари – жінка не зізнається, але додає, що народження дитини повністю змінило її світ.

Дженніфер Лав Хьюітт

Зірка серіалів та фільмів 2000-х цього тижня стала матусею втретє. Раніше вона розповідала, що не планувала з чоловіком третю дитину у такий бурхливий для світу час, але все сталось так, як мало статись. Жінка народила сина Ейдана. У неї та коханого Браяна Хеллісея вже є донька Отем та син Аттікус.

Відійшов у "засвіти" Жан-Поль Бельмондо

Легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня. Причину смерті актора родичі вирішили не розкривати. 88-річний чоловік помер у своєму домі в Парижі. Церемонія прощання зі знаменитістю відбувалась 9 вересня у паризькому Будинку інвалідів, який є пам'яткою військової історії Франції. З актором прийшли попрощатися близько 1000 шанувальників. На церемонію прибув навіть президент Франції Макрон. А от похорон Жан-Полю влаштували 10 вересня в одній з найбільш старовинних церков столиці Франції Сен-Жермен-де-Пре. У ЗМІ писали, що Жана-Поля Бельмондо кремують.

Варто додати, що свою першу світову славу Жан-Поль Бельмондо здобув після ролі у фільмі "На останньому подиху". Згодом він став одним з найвизначніших акторів, якого асоціюють з "новою хвилею" французького кінематографа. Також чоловік мав власну кінокомпанію Cerito.



Помер Жан-Поль Бельмондо / Фото Global Look Press