41-річний українець Макс Чмерковський став справжньою знаменитістю за океаном. Він брав участь у 17 сезонах американської версії шоу "Танці з зірками" і завоював кубок переможця. В Україні хореограф вперше не виходитиме на паркет, а судитиме конкурсантів.

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На пропозицію продюсерів "Танців з зірками" Макс Чмерковський погодився неспроста. Річ у тому, що 27 років тому, 1994-го, він виїхав з рідної Одеси й усе ніяк не міг повернутися на Батьківщину.

Років 8 намагався повернутися. Дуже вдячний за запрошення на цей сезон. Думаю, все буде класно,

– поділився танцівник.

Макс Чмерковський – суддя "Танців з зірками" / Фото з інстаграму танцівника

Він пообіцяв бути справедливим суддею, адже 36 років свого життя віддав танцям і знає, як нелегко зіркам дається професійна хореографія. Танцівник нібито чесно оцінюватиме виступи учасників, адже не знає, хто з них більш чи менш популярний в Україні.

"Я багатьох не знаю. Мені здається, це ще краще, бо я належу до того числа суддів, які не знають, на кого вони дивляться. У мене немає фаворитів, я можу актуально судити", – пояснив Макс Чмерковський.

Нагадаємо, компанію бальнику за суддівським столом складуть двоє членів журі – хореограф Влад Яма та прима-балерина Катерина Кухар.