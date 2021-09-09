Радісною звісткою поділився представник акторки ексклюзивно для американського видання. Решта подробиць вагітність актриси поки не повідомляється. Батьком малюка стане 37-річний директор картинної галереї Кук Мароні.
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Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні / Фото з фан-акаунту акторки
Варто додати, що про своє бажання стати мамою Лоуренс розповідала ще за кілька років до зустрічі з коханим. Дженніфер зізнавалась, що до повного щастя їй не вистачає тільки дитини.
"Я безумовно хочу стати мамою. Я уявляю, що у мене будуть діти, і тоді моє життя буде здаватися повним", – ділилась акторка.
Що відомо про стосунки Лоуренс і Мароні
- Пара познайомилась у червні 2018 року незабаром після розставання акторки з режисером Дарреном Аронофскі.
- Вже у лютому 2019-го року закохані одружились якомога далі від публіки. Але зважаючи на велику кількість гостей на події, в мережу все ж просочились кілька фотографій з дійства.
- Подружжя рідко з'являється на публіці та говорить про особисте життя.
Хто ще із зірок очікує на появу дітей
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