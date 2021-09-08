Кайлі Дженнер вагітна вдруге
Зірка американського реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер довго не підтверджувала, але й не спростовувала чутки, що поширювалися з кінця серпня 2021 року. Однак нарешті знаменитість офіційно оголосила, що стане мамою вдруге.
До теми Кайлі Дженнер намагалась завагітніти вдруге майже рік, – ЗМІ
На особистій сторінці в інстаграмі Кайлі Дженнер поширила зворушливе відео. Там вона показала позитивний тест на вагітність та зворушливу реакцію репера Тревіса Скотта. Також підприємиця поділилась рідкісними кадрами з УЗД, на яке ходила разом з коханим та донькою Стормі, де з других відвідин лікаря почула серцебиття малюка.
Шанувальників не залишила байдужими й реакція матері Кайлі Дженнер – Кріс Дженнер. Зірка показала матусі фото з УЗД, на що Кріс мило відреагувала.
Почекай секунду ... ти вагітна? Стормі, у нас народиться дитина! Це один із найщасливіших днів у моєму житті!
– сказала Дженнер.
Модель також вперше показала фото з оголеним вагітним животом. Зворушливе відео завершується тим, як 3-річна Стормі цілує животик зіркової матусі.
Кайлі Дженнер вагітна вдруге / Скриншот з відео
Знаменитість підписала ролик дуже лаконічно, залишивши тільки емоджі вагітної жінки та білого серця. Також у дописі вона позначила батька дитини, Тревіса Скотта.
Друга вагітність Кайлі Дженнер
- 20 серпня з джерел вперше стало відомо, що знаменитість вдруге стане мамою. Цій новині сприяло й те, що нещодавно Кайлі Дженнер відновила романтичні стосунки з репером Тревісом Скоттом.
- ЗМІ повідомляли, що зіркова пара хотіла, щоб їхня перша донька Стормі мала братика або сестричку, однак щоб різниця між ними у віці не була великою. Вони нібито майже рік намагалися зачати дитину.
- Зазначимо, Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт закрутили роман наприкінці весни 2017 року. Вже в лютому 2018 вони стали батьками. Того самого року в зіркової пари погіршилися стосунки через ймовірні зради репера. У жовтні 2019 року вони вирішили взяти паузу. Але менш як через 2 роки Тревіс Скотт та Кайлі Дженнер вперше за 2 роки вийшли у світ як пара.