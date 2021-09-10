Одной из самых ожидаемых премьер этой осени стало шоу "Танцы со звездами". В нем приняли участие 14 пар, где воссоединились первые звезды Украины и талантливые хореографы. Первый выпуск состоялся 5 сентября и в нем традиционно ни одна пара не покинула шоу. Самые слабые покинут проект только с 12 сентября.

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Судьями проекта "Танцы со звездами" стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Максим Чмерковский, заменивший покойного Григория Чапкиса.

В шоу приняли участие следующие пары:

Lida Lee и Алексей Базела

Фагот и Екатерина Тришина

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

KADNAY и Алина Ли

Станислав Горуна и Даниэлла Преап

Анастасия Оруджева и Денис Самсон

Евгения Власова и Макс Леонов

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук

Алексей Суровцев и Маша Колосова

Иван Люленов и Яна Цыбульская

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

MELOVIN и Лиза Русина

Джамала и Антон Нестерко

Артур Логай и Анна Карелина

Номер-открытие "Танцев со звездами": смотреть видео онлайн

Звездный бэйби-бум

На протяжении последней недели было, как никогда, много новостей о беременности звезд или же родах. Знаменитости подтверждали слухи СМИ об ожиданиях малышей, чем вызывали восхищение у своих поклонников.

Кайли Дженнер

Одной из самых больших неожиданностей стала вторая беременность светской львицы Кайли Дженнер. Еще в августе ходили слухи, что она забеременела от своего возлюбленного Трэвиса Скотта, но что она, что ее семья и бойфренд молчали об этом. Впрочем, на этой неделе она опубликовала миловидное видео, на котором показала фрагменты с первых месяцев беременности. Инсайдеры изданий рассказывали, что девушка хотела родить своей первой дочери Сторми братика или сестричку, поскольку сама в детстве чувствовала невероятную близость со своей сестрой Кендалл.

Оливия Манн

Голливудская актриса и модель Оливия Манн тоже ожидает появления ребенка. Для нее это будет первенец! Своего малыша она ожидает от американского комика Джона Малейни, с которым состоит в отношениях с прошлого года. Известно, что мужчина ранее лечился от наркотической зависимости и имел тяжелый бракоразводный процесс с другой женщиной, поэтому новая возлюбленная и первенец "стали для него спасением".

Дженнифер Лоуренс

Американская оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс в этом году тоже впервые станет мамой! Звезда фильмов "Голодные игры" родит ребенка от своего мужа Кука Марони. Информацию об этом подтвердил представитель актрисы в СМИ. Чтобы закрепить статус будущей мамочки, она уже выходила на публику с округлым животом.

Cardi B

На одну счастливую мамочку в шоу-бизнесе стало больше! Американская рэперша Cardi B во второй раз стала мамой. Своего малыша она родила 4 сентября от рэпера Offset. Ни пол, ни имя малыша пара не спешит рассекречивать. Вероятно, любимый артистки присутствовал на родах, ведь вместе с ней позирует на всех фотографиях с ребенком. У них также есть еще один ребенок – 3-летняя дочь Калчер.



Cardi B и рэпер Offset с новорожденным малышом / Фото из инстаграма звезды

Алисия Викандер

Шведская актриса Алисия Викандер на днях тоже подтвердила, что в этом году стала мамой. Ранее ее уже видели без круглого живота на съемочной площадке фильма, а ее муж Майкл Фассбендер держал малыша на руках. Кто родился у пары – женщина не признается, но добавляет, что рождение ребенка полностью изменило ее мир.

Дженнифер Лав Хьюитт

Звезда сериалов и фильмов 2000-х на этой неделе стала мамочкой в третий раз. Раньше она рассказывала, что не планировала с мужем третьего ребенка в такое бурное для мира время, но все случилось так, как должно было произойти. Женщина родила сына Эйдана. У нее и возлюбленного Брайана Хэллисея уже есть дочь Отем и сын Аттикус.

Отошел в вечность Жан-Поль Бельмондо

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября. Причину смерти актера родственники решили не раскрывать. 88-летний мужчина умер в своем доме в Париже. Церемония прощания со знаменитостью проходила 9 сентября в парижском Доме инвалидов, который является памятником военной истории Франции. С актером пришли проститься около 1 000 поклонников. На церемонию прибыл даже президент Франции Макрон. А вот похороны Жан-Полю устроили 10 сентября в одной из самых старинных церквей столицы Франции Сен-Жермен-де-Пре. В СМИ писали, что Жана-Поля Бельмондо кремируют.

Стоит добавить, что свою первую мировую славу Жан-Поль Бельмондо получил после роли в фильме "На последнем дыхании". Впоследствии он стал одним из самых выдающихся актеров, которого ассоциируют с "новой волной" французского кинематографа. Также мужчина имел собственную кинокомпанию Cerito.



Умер Жан-Поль Бельмондо / Фото Global Look Press