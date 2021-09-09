32-річна акторка поспілкувалась з журналістами про новий фільм, де знімається, – "Синя затока", та зачепила тему пологів. Її запитали, чи дійсно вона стала мамою.
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"Тепер у мене є абсолютно нове розуміння життя в цілому", – таємниче відповіла Алісія, натякнувши, що тепер вона справді стала мамою. Вона додала, що відчуває себе по-справжньому щасливою.
Кількома тижнями раніше її та Майкла Фассбендера бачили за прогулянками з дитячим візком та дитиною. Хто народився у пари – невідомо, як і його чи її ім'я.
Що відомо про особисте життя Вікандер
- Пара познайомилась на зйомках відомого романтичного фільму "Світло між океанів" 2016 року, хоча зйомки тривали ще у 2014-му році. Там вони зіграли подружню пару.
- Згодом актори зав'язали роман і перші чутки про стосунки з'явились наприкінці того ж року.
- Але пара через деякий час розсталась, втім, вже у 2016 році вони відновили взаємини. У 2017-му закохані зіграли таємне весілля на Ібіці.
- У 2020 році під час пандемії Алісія завагітніла від чоловіка первістком.
- На початку серпня стало відомо, що Алісія начебто народила, адже її бачили на зйомках фільму, коли до неї приїхав чоловік з малюком на руках. На той момент малюку було від 4 до 6 місяців з моменту народження.