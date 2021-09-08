Ще одна пара знаменитостей очікує поповнення. Успішна американська акторка та модель Олівія Манн стане мамою вперше.

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Олівія Манн вагітна первістком

Радісну новину вперше повідомив комік Джон Малейні, який є батьком дитини. Він дуже хвилювався, перш ніж оголосити про майбутнє батьківство на телешоу Late Night with Seth Meyers.

У мене склалися дійсно прекрасні відносини з кимось неймовірним. А тепер ми чекаємо дитину,

– зізнався гуморист.



Джон Малейні / Фото Getty Images

Сама Олівія Манн поки що не прокоментувала новину. Та шанувальники помітили, що зірка щораз частіше обирає одяг оверсайз.

Роман Олівії Манн та Джона Малейні

Комік познайомився з акторкою у Лос-Анджелесі, а роман закрутився приблизно у травні 2020 року. Тоді їх вперше побачили разом на відпочинку. Інсайдери повідомляли, що пара насолоджується спільною відпусткою.

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