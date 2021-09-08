Ще одна пара знаменитостей очікує поповнення. Успішна американська акторка та модель Олівія Манн стане мамою вперше.
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Олівія Манн вагітна первістком
Радісну новину вперше повідомив комік Джон Малейні, який є батьком дитини. Він дуже хвилювався, перш ніж оголосити про майбутнє батьківство на телешоу Late Night with Seth Meyers.
У мене склалися дійсно прекрасні відносини з кимось неймовірним. А тепер ми чекаємо дитину,
– зізнався гуморист.
Джон Малейні / Фото Getty Images
Сама Олівія Манн поки що не прокоментувала новину. Та шанувальники помітили, що зірка щораз частіше обирає одяг оверсайз.
Роман Олівії Манн та Джона Малейні
Комік познайомився з акторкою у Лос-Анджелесі, а роман закрутився приблизно у травні 2020 року. Тоді їх вперше побачили разом на відпочинку. Інсайдери повідомляли, що пара насолоджується спільною відпусткою.
Попередні стосунки знаменитостей
- Перед романом з Олівією Манн Джон Малейні був одружений 6 років. Він з дружиною не мав дітей, однак розлучення стало для нього важким ударом.
- Також відомо, що з вересня до жовтня 2020 року комік перебував у реабілітаційному центрі, де лікувався від наркотичної залежності. За словами Малейні, його первісток та кохана "допомогли врятуватися від самого себе задля одужання".
- Олівія Манн не любить афішувати особисте життя. Все ж, відомо, що зірка кілька років зустрічалась з актором Юелем Кіннаманом, з 2014 до 2017 року – перебувала у стосунках зі спортсменом та теперішнім нареченим Шейлін Вудлі Аароном Роджерсом.
- Олівія Манн також стикалась з проблемами. Вона зізнавалась, що її переслідували думки про самогубство, акторка страждала від депресій та не могла впоратись із відчуттям тривоги.