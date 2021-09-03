Підсумки тижня: Зеленська у США, "зірковий" День знань і відкриття Венеційського кінофестивалю

3 вересня 2021 , 20:00
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Джерело:

24 канал

За останній тиждень в українському та світовому шоу-бізнесі відбулось чимало грандіозних подій. Перша леді Олена Зеленська підтримала чоловіка в робочій поїздці до США, зіркові батьки повели дітей до школи, а Джамала поскандалила з експродюсером. Не менш важливим є феєричне відкриття Венеційського кінофестивалю.

Олена Зеленська у США 

У ніч на 31 серпня президентське подружжя прибуло до Вашингтона задля зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом. У рамках офіційного візиту у США перша леді України Олена Зеленська здійснила низку робочих зустрічей і продемонструвала кілька бездоганних образів. 

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  • На трапі літака вона постала у трендовому костюмі блакитно-бірюзового кольору – штанах прямого крою та двобортному жакеті з блискучими ґудзиками.
  • На відкритті першого україномовного аудіогіда у США Олена Зеленська з'явилась в елегантній сукні темно-синього кольору з прикритими плечима.
  • З жінками-лідерками Power women перша леді України зустрілась у стриманому чорному костюмі з білим комірцем.
  • На відкриття "Українського дому" у Вашингтоні вона прийшла з чоловіком Володимиром Зеленським і продемонструвала вишуканий аутфіт у білому костюмі – спідниці за коліно та приталеному жакеті.
  • Для зустрічі з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей дружина президента обрала стильний костюм сіро-зеленого кольору – піджак на ґудзики та вкорочені штани. 

Олена і Володимир Зеленські з офіційним візитом у США / Фото з інстаграму першої леді України 

Олена Зеленська з офіційним візитом у США / Фото з інстаграму першої леді України

Зіркові батьки відвели дітей до школи 

Два дні тому, 1 вересня, стартував новий навчальний рік. Частина зіркових дітей повернулась за шкільні парти, а інші – сіли за них вперше. Цьогоріч чимало співаків, ведучих, гумористів і дизайнерів повели нащадків у перший клас: 

  • артистка Оля Цибульська влаштувала сина Нестора у приватну школу, в якій викладають англійською мовою; 
  • сина Монатіка – Платон і Данило – пішли до школи в костюмах супергероїв;
  • телезірка Маша Єфросиніна зі сльозами та істеричним сміхом відправляла 7-річного Олександра у перший клас, адже забула підготувати його до шкільної лінійки – не відпарила піджак, не підшила штани, не поклала змінне взуття;

Маша Єфросиніна з сином на Дні знань / Фото з інстаграму ведучої 

  • доньки гумористів Юрія Ткача та Євгена Кошового – Ліза та Серафима – пішли у приватну школу, навчання в якій коштує 16 тисяч гривень на місяць; 
  • модельєр Андре Тан разом з ексдружиною Аліною Харченко відвід 6-річну Софію у перший клас, одягнувши дівчинку у шкільну форму власного дизайну; 
  • колишня учасниця "НеАнгелів" Слава Камінська відправила до школи сина Леона, а компанію на Дні знань їй склав ексчоловік Едгар. 
Додамо, сину Каті Осадчої від Юрія Горбунова зарано йти до школи, тому зіркова матуся похизувалася досягнення 18-річного Іллі. Син ведучої від першого шлюбу вступив у престижний виш у США – Мерілендський університет. 

Скандал з кліпами Джамали 

Незадовго до дня народження співачки, яке вона святкувала 27 серпня, з ютубу зникли всі її кліпи за останні три роки. У ЗМІ подейкували, що відео видалив експродюсер Джамали – Ігор Тарнопольський. 

Перші кілька днів після розголосу в пресі переможниця Євробаченя-2016 відмовлялась коментувати скандал, а згодом підтвердила чутки. Як стало відомо, Джамала у червні розірвала співпрацю з продюсером і повністю змінила менеджмент, тим самим втративши доступ до власного ютуб-каналу

Слідом за Джамалою ситуацію прокоментував експродюсер. Співачку він звинуватив у шантажі, маніпуляціях і несподіваному розірванні контракту. Ігор Тарнопольський запевнив, що не видаляв кліпи артистки. Відео Джа нібито зникли з ютубу через верифікацію авторів, а він особисто робить усе можливе, щоб їх відновити. 

Джамала з експродюсером / Фото з інстаграму Ігоря

Відкриття Венеційського кінофестивалю 2021 

У середу, 1 вересня, на острові Лідо стартував 78-й Венеційський міжнародний кінофестиваль – один з найпрестижніших і найстаріших кіноівентів світу. Він триватиме до 11 вересня. 

  • Фільмом-відкриттям кінофестивалю стала стрічка "Паралельні матері" з Пенелопою Круз у головній ролі. До програми увійшли фантастична драма "Дюна", історична картина "Остання дуель" та багато інших цікавих фільмів.
  • На Венеційському кінофестивалі вперше представлять три українські фільми – "Відблиск" Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша. 

На червоній доріжці масштабного кінозаходу з'явились безліч іменитих акторів і голлівудських красунь. Розкішні образи від преміальних брендів на червоному хіднику показали:

  • Пенелопа Крус в Chanel Haute Couture;
  • Амелія та Елайза Спенсер в Alberta Feretti;
  • Б'янка Балті в Dolce&Gabbana;
  • Анна Делло Руссо в Ermanno Scervino;
  • Грета Ферро в Armani Privé;
  • Барбара Палвін в Armani Privé;
  • Джорджина Родрігес в Ermanno Scervino;
  • Сара Сампайо в Armani Privé. 
Автор: Марина Джура