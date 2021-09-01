Новина про зникнення усіх кліпів Джамали за останні три роки швидко розлетілась мережею. Довгий час сама українська співачка не давала жодних коментарів, чим тільки збільшувала кількість чуток.

Зверніть увагу Експродюсер Джамали видалив з YouTube усі її нові кліпи, – ЗМІ

Джамала прокоментувала зникнення кліпів

Та зрештою зірка опублікувала коротку відповідь на питання від шанувальників в інстаграм-сторіз. Вона заявила, що не працює з колишнім продюсером Ігорем Тарнопольським, хоч і не спростувала чуток про те, що саме він винен у видаленні кліпів.

Джамала додала, що разом з командою працює над тим, щоб повернути все на свої місця.

У мене лише одна відповідь на всі ваші запитання. Вже три місяці я не співпрацюю з Ігорем Тарнопольським і повністю змінила менеджмент. Зараз ключі від ютуб-каналу Jamala мені не належать, але я з командою працюю над їхнім відновленням,

– пояснила Джамала.



Джамала про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про зникнення кліпів Джамали