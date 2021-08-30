Днями син Каті Осадчої від першого шлюбу співав у дуеті з Настею Каменських. Після вечірки до дня народження Юрія Горбунова юнак полетів у США. Зараз він оглядає територію свого вишу – найбільшого університету в штаті Меріленд.

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Про досягнення первістка – вступ у Мерілендський університет – телеведуча розповіла в інстаграм-сторіс. Вона опублікувала фото Іллі на тлі головного корпусу й заявила, що пишається ним.

Ілля! Моя гордість,

– лаконічно підписала Катя Осадча.

Син Каті Осадчої від першого шлюбу біля університету у США / Фото з інстаграму ведучої

Не дивно, що син Осадчої від бізнесмена Олега Поліщука навчатиметься за кордоном. У червні цього року він закінчив міжнародну школу Kyiv International School, навчання в якій проводилось англійською мовою. Після здобуття середньої освіти за американським стандартом Ілля відправився у США.

Зауважимо, первісток Каті Осадчої втілив свою мрію. За словами його дідуся, Ілля багато років готувався до вступу в США, де хотів здобути освіту програміста.

Варто зауважити, що Катя Осадча – не єдина зірка українського шоу-бізу, яка відправила свою дитину навчатися за кордон: