Майже всі кліпи Джамали зникли з ютубу після того, як завершилася її 11-річна співпраця з продюсером Ігорем Тарнопольським. Мережею ширяться чутки, що саме він причетний до видалення відеоробіт виконавиці.
До теми Джамала відреагувала на скандал щодо зникнення її нових кліпів з YouTube
Джамала пояснила, що зараз вона не має доступу до свого ютуб-каналу. Співачка разом із новою командою працюють над тим, щоб виправити це.
Ігор Тарнопольський про співпрацю з Джамалою
Продюсер розповів, що Джамала повідомила йому про розрив співпраці особисто, в присутності чоловіка. Однак причини такого рішення не назвала: "Через деякий час мої контакти на офіційних ресурсах співачки замінили. Зараз у Джамали новий менеджмент, який, як я розумію, намагається розібратися в роботі музичної індустрії".
Тарнопольський зазначив, що закрити двері набагато простіше, ніж закрити всі справи та зобов'язання за контрактами.
Маніпуляція і шантаж у публічній сфері – це непрофесійно, оскільки всі сторони знають варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися,
– додав продюсер.
Зазначимо, Ігор Тарнопольський працював з Джамалою протягом 11 років. Він продюсував усі її сингли, альбоми, підбирав команди, допомагав під час відборів на Євробачення. Чоловік зізнався, що всі ці роки тривав безперервний процес трансформації й пошуку, було багато зусиль і віри в Джа.
Ці 11 років – найважливіший відрізок мого життя і кар'єри, я повністю присвятив себе проєкту і ніколи не заподію йому шкоди. Відданість до останнього дня і тільки позитивні спогади,
– сказав Ігор.
Ігор Тарнопольський з Джамалою / Фото з інстаграму продюсера
Ігор Тарнопольський про зникнення кліпів
Продюсер пояснив, що були обмежені права доступу до кліпів через верифікацію авторів. Зараз роблять все можливе для того, щоб відновити кліпи.
Також Тарнопольський додав, що права на пісні та кліпи співачки належать Enjoy! Records, але ніхто не видалятиме їх з цифрових платформ. Джамала надалі може продовжувати виконувати свої хіти.
За бажанням вона завжди може викупити свої права та самостійно займатися кар'єру, про що артистці відомо. Однак Джамала уникає прямих перемовин з Тарнопольським навіть за присутності посередника.
Наразі сама виконавиця цю ситуацію не прокоментувала і колишньому продюсерові не відповіла.