Майже всі кліпи Джамали зникли з ютубу після того, як завершилася її 11-річна співпраця з продюсером Ігорем Тарнопольським. Мережею ширяться чутки, що саме він причетний до видалення відеоробіт виконавиці.

До теми Джамала відреагувала на скандал щодо зникнення її нових кліпів з YouTube

Джамала пояснила, що зараз вона не має доступу до свого ютуб-каналу. Співачка разом із новою командою працюють над тим, щоб виправити це.

Ігор Тарнопольський про співпрацю з Джамалою

Продюсер розповів, що Джамала повідомила йому про розрив співпраці особисто, в присутності чоловіка. Однак причини такого рішення не назвала: "Через деякий час мої контакти на офіційних ресурсах співачки замінили. Зараз у Джамали новий менеджмент, який, як я розумію, намагається розібратися в роботі музичної індустрії".

Тарнопольський зазначив, що закрити двері набагато простіше, ніж закрити всі справи та зобов'язання за контрактами.

Маніпуляція і шантаж у публічній сфері – це непрофесійно, оскільки всі сторони знають варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися,

– додав продюсер.

Зазначимо, Ігор Тарнопольський працював з Джамалою протягом 11 років. Він продюсував усі її сингли, альбоми, підбирав команди, допомагав під час відборів на Євробачення. Чоловік зізнався, що всі ці роки тривав безперервний процес трансформації й пошуку, було багато зусиль і віри в Джа.