У рамках офіційного візиту Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки відбувається чимало подій. Однією з них стала зустріч президента з лідерами української громади та урочисте відкриття "Українського дому".

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Новий образ Олени Зеленської

Перша леді приїхала на захід разом із чоловіком. Вона постала перед публікою в елегантному білому костюмі, що складався з довгої спідниці та піджака з лаконічним декольте. Такий образ Олена поєднала зі світлими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Зеленська вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Дружина президента довершила ауфіт вишуканим намистом.



Володимир та Олена Зеленські у Вашингтоні / Фото сайту Офісу Президента

Президент України назвав відкриття "Українського дому" знаковим завершенням свого перебування у Вашингтоні. Також він відзначив високий рівень підготовки візиту, під час якого відбулося багато знакових зустрічей.

Глава держави наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами Америки суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Українська громада в США відіграє значну роль в зміцненні стратегічного партнерства двох держав.