1 вересня 2021 року – щасливий та емоційний день для багатьох батьків, які вперше ведуть дітей до школи. Своїх нащадків у перший клас відвели зіркові батьки – зокрема, телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна.

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Маша Єфросиніна повела сина до школи

У перший клас пішов син Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва – Олександр. Батьки разом прийшли до школи, щоб підтримати хлопчика. Свято було дуже емоційним для зіркової матусі – вона не змогла стримати сліз.

Маша Єфросиніна зізналась, що коли вела сина у перший клас, хвилювалась набагато більше, аніж коли до школи йшла старша донька Нана.

Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви на межі!

– поділилась ведуча.

Стресу додало ще й те, що через зайнятість зірка зовсім не підготувала сина до школи. До того ж Олександрові не підійшло жодне нове взуття.

Додамо, що за інформацією ЗМІ, син Маші Єфросиніної навчатиметься в елітній Новопечерській школі, де вчаться також діти Зеленських. За освіту сина ведуча нібито має заплатити 12 850 доларів у рік – понад 347 тисяч гривень.



Маша Єфросиніна з чоловіком і сином у День знань 2021 / Фото з інстаграму ведучої



Маша Єфросиніна з сином у День знань 2021 / Фото з інстаграму ведучої



Маша Єфросиніна з сином у День знань 2021 / Фото з інстаграму ведучої

Реакція мережі

Юлія Саніна підтримала подругу та розповіла про свої емоції від свята: "Вітаю, все буде круто, а змінне взуття – не головне. Я теж в істериці вночі все відпарювала". Шанувальники знаменитості також діляться враженнями від фото та бажають успіху новоспеченому школяру.

"Сашко вищий за усіх! Вітаємо!";

"Вітаємо Сашка";

"Це так мило";

"Як це знайомо. Успішного польоту в країну знань";

"Вітаємо! Нехай навчання приносить лише радість".

Текст публікації Маші Єфросиніної

Наш з Тимуром Хромаєвим другий перший клас! Почуття гостріші та більш усвідомлені! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви на межі! Вранці виявила, що піджак синові не відпарила, штани не підшила, змінку не зібрала (з цією зайнятістю). У три нових пари туфель не вліз – ну, ні разу ж не надів, а вже маленькі… Тимур сміється, Саню хвилює, коли його вже заберуть! Стрес, коротше...