Колишня учасниця гурту "НеАнгели" попри розлучення багато часу проводить з ексчоловіком. Разом з Едгаром Камінським зірка побувала на першому дзвонику старшого сина Леона.

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Слава Камінська з ексчоловіком повели сина до школи

Виконавиця та пластичний хірург взяли з собою й молодшу доньку Лауру, якій зараз 5 років. Ймовірно, дівчинка піде до першого класу вже наступного року.

Вперше повести 6-річного Леона до школи висловили бажання й бабусі хлопчика, які зробили з внуками миловидне фото.



Діти Слави Камінської з бабусями / Фото з інстаграму зірки

Для лінійки Едгар Камінський обрав сірий костюм та блакитну сорочку, а новоспечений школяр Леон – смугастий чорний костюм. Лаура натомість постала в красивих штанах і жакеті кольору фуксії.

Слава Камінська зізналась, що хвилювалась, коли проводила сина до першого класу. Схожі почуття у неї були тоді, коли повела дітей до садка.

Гордо в повному складі провели Лео в перший клас. Татусеві гени, звичайно, тримають мене в повному спокої за успішність нашого не по роках мудрого сина, тому в цілому, мама щаслива,

– поділилась співачка.



Слава Камінська з колишнім чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму зірки

Першокласник Леон / Фото з інстаграму зірки

Образ Слави Камінської

На лінійку сина артистка прийшла у трендовому образі. Вона, так само, як і решта членів родини, одягнула стильний костюм. Ніжно-рожеві штани й жакет доповнювала біла футболка з принтом, сережки та підвіски на шиї, а також сонцезахисні окуляри з круглою оправою.

Слава Камінська поєднала вбрання з білими кросівками. Вона розпустила та випрямила волосся, а на обличчі зробила макіяж. Зірка підкреслила очі тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Слава Камінська з донькою / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації Слави Камінської

Пташка в клітці.

Гордо в повному складі провели Лео в перший клас. Татусеві гени, звичайно, тримають мене в повному спокої за успішність нашого не по роках мудрого сина, тому в цілому, мама щаслива.

Хоч і було не по-дитячому хвилююче, в останній раз я відчувала схожі почуття, коли ми вели дітей в садок, а потім ховалися в кущах, спостерігаючи. Загалом, щасливої дороги, наш прекрасний хлопчик.