Один з днів у Сполучених Штатах Америки в рамках офіційного візиту Олена Зеленська присвятила зустріч із жінками-лідерками Power women.

До теми Рівень жіночої сили неймовірний, – Зеленська в США зустрілась з жінками-лідерками Power women

Образ Олени Зеленської

З успішними жінками перша леді України зустрілася в елегантному костюмі чорного кольору, що складався з піджака та приталеної спідниці. Під піджак Олена одягнула білу блузку з комірцем. Талію жінки підкреслив ремінь в тон костюма. Такий look Зеленська поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах.

Дружина Володимира Зеленського вклала волосся у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів довершила стриманий і стильний аутфіт мінімалістичними сережками.



Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Як далі формувати роботу міжнародної платформи, започаткованої на Київському саміті перших леді та джентльменів? Який функціонал першої леді існує у світі? Як конкретно змінюється життя громадян і громадянок нашої країни щодня?



Ці та багато інших питань нам вдалося порушити на зустрічі Power women, учасницею якої мені пощастило стати.



Кожна з жінок, історії успіху яких я сьогодні почула, заслуговує на повагу. Успіху, сповненого також і викликів, з якими всі вони блискуче впоралися. Ось їхні імена:

посол Меланн Вервір – виконавча директорка Інституту жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету;

Пола Добрянскі – американська дипломатка, державна діячка та експертка із зовнішньої політики;

Леслі Вайс – заступниця директора Національної коаліції з питань євразійського єврейства (NCSEJ);

Грейс Нельсон – дружина колишнього сенатора від штату Флорида, а нині очільника Національного аерокосмічного агентства Білла Нельсона;

Алекса Чопівська – директорка програми "Світова економіка" Аспен Інституту;

Мелінда Херінг – заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради;

Дженіфер Кляйн – співголова Ради Білого дому з гендерних питань;

Рейчел Вогельштейн – старша радниця Білого дому з гендерних питань;

Оксана Маркарова – Посол України у США;

Джулісса Рейносо – голова апарату першої леді США.

Рада була поділитися власним досвідом із цими сильними жінками. Часто саме такі зустрічі стають підґрунтям для нових спільних ініціатив та єднання.