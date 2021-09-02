Один з днів у Сполучених Штатах Америки в рамках офіційного візиту Олена Зеленська присвятила зустріч із жінками-лідерками Power women.
До теми Рівень жіночої сили неймовірний, – Зеленська в США зустрілась з жінками-лідерками Power women
Образ Олени Зеленської
З успішними жінками перша леді України зустрілася в елегантному костюмі чорного кольору, що складався з піджака та приталеної спідниці. Під піджак Олена одягнула білу блузку з комірцем. Талію жінки підкреслив ремінь в тон костюма. Такий look Зеленська поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах.
Дружина Володимира Зеленського вклала волосся у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів довершила стриманий і стильний аутфіт мінімалістичними сережками.
Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська в США / Фото з інстаграму першої леді
Текст публікації Олени Зеленської:
Як далі формувати роботу міжнародної платформи, започаткованої на Київському саміті перших леді та джентльменів? Який функціонал першої леді існує у світі? Як конкретно змінюється життя громадян і громадянок нашої країни щодня?
Ці та багато інших питань нам вдалося порушити на зустрічі Power women, учасницею якої мені пощастило стати.
Кожна з жінок, історії успіху яких я сьогодні почула, заслуговує на повагу. Успіху, сповненого також і викликів, з якими всі вони блискуче впоралися. Ось їхні імена:
- посол Меланн Вервір – виконавча директорка Інституту жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету;
- Пола Добрянскі – американська дипломатка, державна діячка та експертка із зовнішньої політики;
- Леслі Вайс – заступниця директора Національної коаліції з питань євразійського єврейства (NCSEJ);
- Грейс Нельсон – дружина колишнього сенатора від штату Флорида, а нині очільника Національного аерокосмічного агентства Білла Нельсона;
- Алекса Чопівська – директорка програми "Світова економіка" Аспен Інституту;
- Мелінда Херінг – заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради;
- Дженіфер Кляйн – співголова Ради Білого дому з гендерних питань;
- Рейчел Вогельштейн – старша радниця Білого дому з гендерних питань;
- Оксана Маркарова – Посол України у США;
- Джулісса Рейносо – голова апарату першої леді США.
Рада була поділитися власним досвідом із цими сильними жінками. Часто саме такі зустрічі стають підґрунтям для нових спільних ініціатив та єднання.