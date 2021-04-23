Підсумки тижня: похорон принца Філіпа, переддні Оскара та свято блогерки Верби за 3 мільйони

Минулого тижня вся королівська сім'я Великої Британії та її прихильники оплакували смерть принца Філіпа, а також вітали Єлизавету II з ювілеєм. Також своє день народження святкувала юна українська блогерка Юлія Вербинець, витративши на це колосальну суму. Що ще трапилось у світі шоу-бізнесу – читайте на Showbiz 24.

Похорон принца Філіпа

Минулий тиждень завершувався вкрай сумною подією – через тиждень після смерті принца Філіпа королівські родичі вшанували його честь на похороні у Віндзорському палаці. 99-річний принц Філіп не дожив до свого сторіччя всього 2 місяці, але ще раніше він зазначав, що не хоче гучного дійства у свій день народження. Натомість він бажав, аби його похорон був не державним, а королівським церемоніальним.

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Так і сталось. Зважаючи на пандемію коронавірусу, усе головне дійство відбувалось у межах Віндзорського замку за участі 30-х членів королівської сім'ї та військових. Варто додати, що принц Філіп, як би це іронічно не звучало, часто був присутній на репетиціях власного похорону. Він навіть розробив автомобіль, у якому він хотів, аби до церкви везли його тіло. Це був Land Rover, який принц Філіп сам у 2016 році допоміг модифікувати. Також у свій похорон він вніс декілька власних "штрихів", які б символізували лише його персону.



Похорон принца Філіпа / Скриншот з відео похорону

Панахида за принцом Філіпом відбулась у каплиці Святого Георгія, де свого часу одружувались Кейт Міддлтон з принцом Вільямом, а також Меган Маркл з принцом Гаррі. Після панахиди чоловіка поховали у Королівській усипальні. Варто додати, що така сумна і скорботна подія змогла об'єднати королівську сім'ю – після року скандалів та незгод принц Гаррі повернувся у Велику Британію, спілкувався з рідними на похороні та навіть мав особисту зустріч. Також відомо, що Меган Маркл теж начебто мала розмову онлайн по відеозв'язку з королевою. Зокрема, вона висловила свій жаль на похороні за допомогою вінка з особливих квітів, який стояв у церкві. Сам же Меган була вимушена залишитись у США через серйозний термін вагітності.

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Ювілей Єлизавети II

Всього через три дні, 21 квітня, Єлизавета II зустріла свій ювілей – їй виповнилось 95 років. Незважаючи на таку шановану дату, королева вперше за 73 роки зустріла день народження без принца Філіпа. Щороку він ставив їй зранку на тацю зі сніданком квітку, а цьогоріч Її Величність відзначала ювілей на самоті у Віндзорському замку. Втім, у час трауру вона вперше порушила мовчання з дня смерті чоловіка та подякувала усьому світу за неймовірну підтримку у важкий час.

Сьогодні, 23 квітня, відбулась ще одна, не менш радісна подія – день народження її правнука принца Луї. Разом з цим днем уся королівська сім'я вийшла з трауру і зможе виконувати королівські обов'язки. Сподіваємось, що ми зовсім скоро знову побачимо Єлизавету II.

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День народження Верби за 3 мільйони

Поряд зі скорботними подіями завжди крокують радісні. 12 квітня своє 18-річчя святкувала популярна інстаграм-блогерка з Івано-Франківська Юлія Вербинець. У мережі її часто називають "Вербою" через нікнейм у соцмережі та скорочення прізвища. Своє свято дівчина вирішила влаштувати "з розмахом" – "з нуля" облаштованою локацією, зірковим ведучим Юрієм Горбуновим, командою Монатіка та його підопічними Lida Lee і NiNo. На вечірці також були хореограф Амадор Лопес, попгурт Rumbero's, популярні ілюзіоністи Magic Five.

Незважаючи на гучне дійство, за яке 18-річна Вербинець віддала 120 тисяч доларів (3,3 мільйона гривень), навколо події виникло чимало суперечок. Своє свято дівчина влаштувала у карантин, коли в Івано-Франківську діяли обмеження жовтої зони карантину. Лише 10 квітня регіон вийшов з червоної зони карантину, де тривали суворі обмеження понад місяць, та перейшла у жовту. Та навіть у жовтій зоні не можна проводити масові заходи, де наповненість залу перебільшує 50%.

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Однак, судячи з відео та фото, опубліковані на її інстаграм-сторінці та в сторіз, на святі були присутні десятки людей. Усі вони були без масок та не зберігали соціальну дистанцію. Тільки персонал закладу мав захисні маски. У поліції Франківська розповіли, що "жодного провадження не відкривали" стосовно скупчення людей, адже ніхто не звертався до органів правопорушення через це святкування.

Підготування до Оскара-2021

Вже у ніч з 25 на 26 квітня, о 01:30 годині, світ спостерігатиме за церемонією нагородження Оскар-2021. Через пандемію коронавірусу подія пройде у двох локаціях – у традиційному театрі Лос-Анджелеса Dolby Theatre та на залізничній станції Union Station. Це буде перша офлайн-подія за останній рік, де зірки вийдуть на червону доріжку, а також зберуться разом для отримання заповітних статуеток. Організатори шоу обіцяють, що шоу нагадуватиме справжнє голлівудське кіно. Що цікаво, церемонію Оскара у 2021 році спродюсує режисер популярного фільму "Зараза" Стівен Содербер.

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