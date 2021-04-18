Церемонія прощання з принцом Філіпом відбулася в каплиці Святого Георгія, що розташована у Віндзорському замку, а поховали чоловіка Єлизавети II в Королівській усипальниці. Мільйони людей у всьому світі вшановували пам'ять герцога.
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Не залишилася осторонь і Меган Маркл. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності, тому за рекомендацією лікаря залишилася в США і не летіла в Лондон. Натомість жінка дивилася церемонію прощання, яка за тихоокеанським часом розпочалася о 7 годині ранку, по телебаченню. Також Меган передала особливий вінок, квіти для якого обирала разом із коханим – принцом Гаррі.
Вінок від Меган Маркл на похороні принца Філіпа
Квіти від Маркл під час прощання з принцом Філіпом були в каплиці Святого Георгія. Кожна рослина у вінку мала особливе значення та символізм.
Квіти у вінку для принца Філіпа:
- акант м'який – національна квітка Греції, що символізувала спогади про батьківщину принца;
- дзвіночки – символ подяки й вічної любові;
- розмарин – символ пам'яті;
- лаванда – символ відданості;
- троянда – символ червня – місяця, коли народився герцог Единбурзький;
- синьоголовник – символізував зв'язок принца Філіпа з морською піхотою.
Вінок від Меган Маркл другий праворуч / Фото Getty Images
Вінок вручну виготовила флористка Віллоу Кросслі. Саме вона збирала букети на весілля принца Гаррі та Меган Маркл, а також на хрещення їхнього сина Арчі.
Поряд із вінком лежала й особлива записка від Меган Маркл, зміст якої не розсекретили.
Похорон принца Філіпа: головне
- Прощання з принцом відбулося 17 квітня в Лондоні.
- До каплиці Святого Георгія чоловіка Єлизавети II везли на автомобілі Land Rover, його ж розробки.
- На церемонії в церкві були присутні лише найближчі родичі герцога, а решта гостей під час літургії перебували на вулиці.
- Усі охочі могли переглянути урочистий похорон по телебаченню.
- Королева Єлизавета II приїхала до каплиці окремо від інших членів сім'ї. Вона була стійкою, проте дуже засмученою та самотньою.