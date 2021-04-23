У виданні стало відомо, який особливий жест у день народження своєї дружини щороку робив принц Філіп. Ще у 1976 році в одній зі статтей газети Montreal Gazette йшлось про те, що принц Філіп завжди клав квітку на тацю зі сніданком в день народження королеви.
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"У день народження вранці королева знайде квітку на підносі зі сніданком – знак, який її чоловік ніколи не забуде", – йшлось в уривку статті, опубліковано на твітер-сторінці королівського оглядача Вікторії Арбітер.
Невідомо, чи зберіг принц Філіп цю традицію до своєї смерті, але 95 день народження королеви точно було найменш яскравим для Єлизавети II через нещодавню смерть коханого.
Варто зазначити, що королева щороку двічі святкувала свій день народження – 21 квітня у сімейному колі, а в червні – офіційно, на всю країну. У такому випадку завжди проводиться парад та гучне дійство перед Букінгемським палацом. Минулого року вперше свято пройшло без участі британців, оскільки в країні діяли карантинні обмеження.
Що відомо про смерть принца Філіпа?
- Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня. Перед цим чоловік близько місяця був у госпіталі та мав операцію на серце.
- Свої останні дні він провів у Віндзорському замку, а останню ніч з ним була Єлизавета II.
- Похорон принца Філіпа пройшов 17 квітня, де були присутні лише 30 членів королівської родини.
- Через кілька днів після похорону Єлизавета II святкувала ювілей – 95 років, але через жалобу святкування не відбулось, а цей день вона провела у Віндзорському замку.
- Також у цей день вона порушила мовчання з дня смерті чоловіка та подякувала усім за підтримку у важкий час.