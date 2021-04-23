У виданні стало відомо, який особливий жест у день народження своєї дружини щороку робив принц Філіп. Ще у 1976 році в одній зі статтей газети Montreal Gazette йшлось про те, що принц Філіп завжди клав квітку на тацю зі сніданком в день народження королеви.

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"У день народження вранці королева знайде квітку на підносі зі сніданком – знак, який її чоловік ніколи не забуде", – йшлось в уривку статті, опубліковано на твітер-сторінці королівського оглядача Вікторії Арбітер.

Невідомо, чи зберіг принц Філіп цю традицію до своєї смерті, але 95 день народження королеви точно було найменш яскравим для Єлизавети II через нещодавню смерть коханого.

Варто зазначити, що королева щороку двічі святкувала свій день народження – 21 квітня у сімейному колі, а в червні – офіційно, на всю країну. У такому випадку завжди проводиться парад та гучне дійство перед Букінгемським палацом. Минулого року вперше свято пройшло без участі британців, оскільки в країні діяли карантинні обмеження.

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