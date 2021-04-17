Смерть принца Філіпа сколихнула увесь світ. Тиждень чоловіка Єлизавети II оплакували мільйони людей у різних куточках планети. Відомо, що герцог не хотів церемонії публічного прощання, тому його похорон за формою є королівським, але не державним.

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Тіло принца Філіпа повезуть на Land Rover

Тіло герцога до похорону спочивало у приватній каплиці Віндзорського замку. Урочистий королівський похорон відбудеться в каплиці Святого Георгія.

Труну з тілом принца Філіпа принесуть до входу в палац і помістять в Land Rover. Цей автомобіль в 2016 році допомоміг модифікувати сам герцог. Також він вимагав, щоб машину перефарбували у військовий зелений колір. Відкрита задня частина спеціально обладнана для фіксації труни.



Тіло принца Філіпа повезуть на автомобілі Land Rover його ж розробки / Фото BBC



Тіло принца Філіпа повезуть на автомобілі Land Rover його ж розробки / Фото Getty Images

Напередодні дня прощання з принцом на офіційній сторінці королівської сім'ї в інстаграмі оприлюднили допис, у якому зазначено, що герцог Единбурзький брав активну участь у плануванні власного похорону. Отож, церемонія включатиме декілька унікальних штрихів, які відображають життя та діяльність чоловіка Її Величності.

Герцог був полковником гренадерської гвардії, яка зображена на фото з Його Королівською Високістю в 2017 році. Солдати з полку будуть серед тих, хто нестиме труну Його Королівської Високості.