Наймолодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон сьогодні має радісне свято. 3-річний принц Луї, ймовірно, вже отримав подарунки від своїх родичів та проведе день народження у колі сім'ї. Хлопчик має велику та знатну родину, адже він є шостим правнуком королеви Єлизавети II, третім онуком принца Чарльза і принцеси Діани, а також посідає п'яте місце в лінії успадкування британського престолу.

Варто побачити Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новим фото сина Луї з нагоди його 3-річчя

Відтак, свої перші роки життя він завжди проводив у колі люблячої сім'ї, яка завжди ділилась в мережі милими фотографіями з принцом Луї. Варто зазначити, що особливий зв'язок можна побачити між принцом Луї та його дідусем принцом Чарльзом – саме на його руках найчастіше можна побачити хлопчика.

Редакція Showbiz пропонує переглянути миловидну добірку фотографій, на якій принц Луї стає все старшим та кмітливішим.

Фотографії принца Луї



Хрестини принца Луї / Особистий архів королівської сім'ї



Хрестини принца Луї / Особистий архів королівської сім'ї



Маленький принц Луї / Фото Кейт Міддлтон



Принц Луї з дідусем принцом Чарльзом / Особистий архів королівської сім'ї



Радісний принц Луї / Фото Кейт Міддлтон



Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон



Проникливий погляд принца Луї / Фото Кейт Міддлтон



Принц Луї з матір'ю Кейт Міддлтон на балконі Букінгемського палацу / Фото Getty Images



Принц Луї (на руках в Кейт Міддлтон) із сім'єю / Фото з особистого архіву королівської сім'ї



Непосидючий принц Луї / Фото з особистого архіву королівської сім'ї



Принц Луї та принц Чарльз / Фото з особистого архіву королівської сім'ї



Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон



Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон



Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон



Принц Луї з братом, сестрою та батьком / Фото з особистого архіву королівської сім'ї



Принц Луї святкує 3 роки / Фото Кейт Міддлтон