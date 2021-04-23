Наймолодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон сьогодні має радісне свято. 3-річний принц Луї, ймовірно, вже отримав подарунки від своїх родичів та проведе день народження у колі сім'ї. Хлопчик має велику та знатну родину, адже він є шостим правнуком королеви Єлизавети II, третім онуком принца Чарльза і принцеси Діани, а також посідає п'яте місце в лінії успадкування британського престолу

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Відтак, свої перші роки життя він завжди проводив у колі люблячої сім'ї, яка завжди ділилась в мережі милими фотографіями з принцом Луї. Варто зазначити, що особливий зв'язок можна побачити між принцом Луї та його дідусем принцом Чарльзом – саме на його руках найчастіше можна побачити хлопчика. 

Редакція Showbiz пропонує переглянути миловидну добірку фотографій, на якій принц Луї стає все старшим та кмітливішим.

Фотографії принца Луї

Принц Луї
Хрестини принца Луї / Особистий архів королівської сім'ї

Принц Луї
Хрестини принца Луї / Особистий архів королівської сім'ї

Принц Луї
Маленький принц Луї / Фото Кейт Міддлтон

Принц Луї
Принц Луї з дідусем принцом Чарльзом / Особистий архів королівської сім'ї

Принц Луї
Радісний принц Луї / Фото Кейт Міддлтон

Принц Луї
Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон

Принц Луї
Проникливий погляд принца Луї / Фото Кейт Міддлтон

Принц Луї
Принц Луї з матір'ю Кейт Міддлтон на балконі Букінгемського палацу / Фото Getty Images

Прину Луї
Принц Луї (на руках в Кейт Міддлтон) із сім'єю / Фото з особистого архіву королівської сім'ї

Принц Луї
Непосидючий принц Луї / Фото з особистого архіву королівської сім'ї

Принц Луї
Принц Луї та принц Чарльз / Фото з особистого архіву королівської сім'ї

Принц Луї
Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон

Принц Луї
Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон

Принц Луї
Принц Луї / Фото Кейт Міддлтон

Принц Луї
Принц Луї з братом, сестрою та батьком / Фото з особистого архіву королівської сім'ї

принц луї
Принц Луї святкує 3 роки / Фото Кейт Міддлтон