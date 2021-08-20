"Сологамія" Jerry Heil

Молода співачка Jerry Heil приголомшила фанатів 13 серпня, коли неочікувано організувала весілля з собою. Артистка запросила гостей, одягнула весільну сукню й навіть сказала весільну обітницю самій собі. До "вівтаря" її вів батько у вишиванці, а на свято також приїхала мама та найближчі друзі зірки. Окрім цього Jerry Heil влаштувала для себе ранок нареченої, а у весільній присязі зазначила, що у житті вона може покластись лише на себе.

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Зазначимо, що весілля було більш жартівливим, ніж справжнім, адже в Україні офіційно не можна затвердити шлюб із собою. Окрім весільної церемонії, команда Jerry Heil зняла декілька кадрів для її нового музичного кліпу.

Танцівник Наді Дорофєєвої прийшов до тями

Три тижні тому, 1 серпня, у столиці відбувся моторошний випадок – на танцівника Наді Дорофєєва та його друга напав військовий-охоронець біля гей-клубу Lift. Євген заступився за товариша, натомість отримав сильний удар в голову. У молодого хлопця стався крововилив у мозок, через що його терміново госпіталізували в лікарню.

Нападником виявився працівник Управління державної охорони, якого одразу усунули від роботи, а згодом взагалі звільнили. Наразі він перебуває в СІЗО. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Щодо Євгена, то лікарі йому провели трепанацію черепа. Також Євгена ввели в медикаментозну кому, щоб зменшити набряк на мозку. Лише через 2 тижні Євген прийшов до тями і впізнав своїх друзів та рідних. З кожним днем йому стає краще і він вже повернувся у соцмережі. Його колега Надя Дорофєєва та інші зірки підтримують хлопця та бажають йому швидкого одужання.

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​Ксенія Мішина знов з Еллертом?

Українська акторка Ксенія Мішина має не менш насичене особисте життя, ніж це буває у кіно. Після майже року стосунків акторка назавжди порвала роман зі своїм обранцем із шоу "Холостячка" – Олександром Еллертом. За кілька місяців до цього Ксенія вже давала привід для чуток, що вони розійшлись, оскільки видалила з ним усі спільні фото. Щодо останнього розриву, то Мішина не називала причину розставання, а Еллерт постійно віджартовувався або не коментував інцидент. Через кілька тижнів після напруги у соцмережах Олександр Еллерт опублікував кумедне відео, де привітав свою екскохану з річницею стосунків. Сталось це 18 серпня.

Водночас Ксенія Мішина опублікувала у своїх інстаграм-сторіз відео, де отримала великий букет червоних троянд під час роботи. Втім, хто став добродійником, який ощасливив акторку, – Ксенія залишила в таємниці. Пара досі не коментує возз'єднання або тимчасового примирення, а фанати розгублені, оскільки не розуміють, що між ними відбувається.

Катя Осадча втретє стала мамою

Відома українська телеведуча Катя Осадча стала багатодітною мамою! Окрім дорослого сина Іллі та маленького Івана, жінка народила ще одного сина. Радісна подія відбулась о 5 ранку 19 серпня – у свято Преображення Господнього (по-іншому, Яблучний Спас). Пологи жінки відбулись у приватній клініці Києва, а в момент народження малюка Юрій Горбунов, чоловік Осадчої, перерізав пуповину. Наразі пара ще роздумує, як назвати хлопчика.

Пологи, схоже, у зіркової матусі пройшли легко, адже Катя Осадча вже на наступний день виходила у прямий ефір та робила чуттєві фото з сином на руках. Юрій та Катя не тямлять себе з щастя і досі отримують подарунки від своїх друзів. Зазначимо, що чутки про особливий стан Осадчої почали з'являтись ще у середині весни, однак зірка не поспішала розповідати про вагітність. Особливий стан вона підтвердила на початку травня. Зараз подружжя Каті та Юрія виховує 4-річного сина Івана, але у ведучої є ще один 18-річний син Ілля від першого шлюбу.



Катерина Осадча втретє стала мамою / Фото з інстаграм-сторіз ведучої

Скрябіну могло б виповнитись 53

Відомому українському виконавцю Андрію Кузьменку з гурту "Скрябін" 17 серпня могло б виповнитись 53 роки. Але його життя обірвала страшна автокатастрофа у лютому 2015 року. Талановитого артиста немає в живих вже 6 років, але пам'ять про нього досі існує в його життєствердних цитатах, піснях його колег та спогадах.

Найближчими друзями "Кузьми" багато років були Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та багато інших. Усі вони згадали про покійного товариша в день народження та зазначили, що вони його ніколи не забудуть. Про свого сина також згадала і згорьована мати Ольга Кузьменко, яка нещодавно зверталась до громадськості з питанням втрутитись у справу з нібито обкраданням пісень Андрія. Жінка згадала його день похорону. За її словами, усі вулички центрального Львова були вщент заповнені людьми, які хотіли востаннє попрощатись з "Кузьмою". Тоді ж вона сказала: "Синочку, ти, напевно, щось зробив для тих людей".

Підсумки 30 років Незалежності України

Редакція LifeStyle 24 впродовж останніх двох тижнів підбиває підсумки найзнаковіших подій останніх 30 років, аби ще раз нагадати, що нам є чим пишатись. Ми проаналізували кіноринок, сферу шоу-бізнесу, fashion-індустрію та зрозуміли, що це все і сформувало наш імідж у сучасному світі. Якщо вам цікаво, як змінювалась культура в Україні за часи незалежності, запрошуємо прочитати наші найяскравіші матеріали: