22-річний хореограф потрапив до лікарні вранці 1 серпня. У нього діагностували крововилив у мозок. Євгену провели термінову трепанацію черепа. він досі перебуває в комі, яка допомагає впоратися з набряком головного мозку.
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Стан танцівника Дорофєєвої
Мама Євгена – Ірина Гончаренко у коментарях у фейсбуці розповіла про стан сина. Скриншот відповідного тексту Надя Дорофєєва поширила в інстаграм-сторіз.
Ірина повідомила, що стан хлопця стабільно тяжкий і він ще принаймні 10 днів буде в комі: "Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився. Лише тоді його зможуть поступово виводити зі сну та діагностувати можливі наслідки".
Про стан Євгена Гончаренка / Скриншот інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої
Жорстоке побиття танцівника Наді Дорофєєвої
- Трагічний випадок трапився біля столичного гей-клубу Lift, що розташований на вулиці Антоновича, 45.
- На відео з камер спостереження, яке розлетілося мережею, видно, що конфлікт спровокував військовий-охоронець. Він сильно штовхнув друга танцівника. Після словесної перепалки чоловік потужно вдарив Євгена кулаком у голову. Юнак втратив свідомість і впав на землю.
- Нападник одразу не тікав з місця інциденту, а друзі Євгена намагалися надати йому першу медичну допомогу.
- Судячи з того, що військового-охоронця згодом розшукували в мережі, приїзду медиків він не дочекався.
- Незабаром особу нападника встановили. Ним виявився працівник Управління державної охорони України.
- Чоловіка спершу усунули від роботи, а через декілька днів звільнили. Також відкрили кримінальне провадження. Нападнику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.