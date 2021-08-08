22-річний хореограф потрапив до лікарні вранці 1 серпня. У нього діагностували крововилив у мозок. Євгену провели термінову трепанацію черепа. він досі перебуває в комі, яка допомагає впоратися з набряком головного мозку.

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Стан танцівника Дорофєєвої

Мама Євгена – Ірина Гончаренко у коментарях у фейсбуці розповіла про стан сина. Скриншот відповідного тексту Надя Дорофєєва поширила в інстаграм-сторіз.

Ірина повідомила, що стан хлопця стабільно тяжкий і він ще принаймні 10 днів буде в комі: "Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився. Лише тоді його зможуть поступово виводити зі сну та діагностувати можливі наслідки".



Про стан Євгена Гончаренка / Скриншот інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої

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