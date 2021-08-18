У вівторок вранці, 18 серпня, Ксенія Мішина вже традиційно вирушила на зйомки ювілейного сезону "Україна має талант", де є суддею. У гримерці на зірку чекав фантастичний сюрприз – пишний букет червоних троянд висотою, як вона сама.

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Заходжу я у свою гримерку, а тут така краса. Хтось точно знає, якого я зросту,

– підкреслила Мішина, позуючи на тлі троянд.

Перша українська "Холостяка" не стала розсекречувати ім'я цього "хтось", однак повідомила, що її стилісти тут ні до чого. Так, вона запропонувала шанувальникам відгадати, хто презентував їй величезний букет троянд.

Ксенія Мішина похизувалась букетом троянд: дивіться відео онлайн

Ймовірно, фани й далі мучилися б в здогадках, якби Олександр Еллерт не оголосив про першу річницю стосунків з Ксенією Мішиною. Він опублікував відео, яке змонтував з пам'ятних спільних кадрів, і назвав акторку коханою. Фоловери гумориста одразу ж зрозуміли, що троянди були від нього:

"І квіти від вас були";

"У Мішиної були сторіс з букетом, може це спроба зійтись";

"Це спроба помиритися. Я бачила в сторіс у Мішиної величезний букет квітів".

Розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта