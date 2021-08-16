На курйозне весілля Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шамаєва), як і годиться, запросила не лише друзів, а й батьків. На церемонію просто неба вони приїхали у вишиванках і готувались до знайомства з обранцем доньки. Рідні співачки й подумати не могли, що вона може одружитися сама з собою.

Важливо Jerry Heil "одружилася" і показала ранок нареченої: фото та відео

Ми ж знаємо, що в неї немає ніякого кавалера, або є на п'ять хвилин. Ми приїхали, думали, що познайомимося з нареченим. А тут дізнаємося, що сама за себе заміж виходить,

– поділилась мама Jerry Heil.

На диво, жартівливе весілля не розчарувало батьків зірки. Вони не покинули свято передчасно – тато вів доньку під вінець, а мама знімала все на телефон. У своєму інстаграм-профілі жінка опублікувала фото з церемонії та подякувала Jerry Heil за веселе торжество.

"Класно в нас вийшло. І на весіллі гарнесенько повеселилися, і презентацію кліпу "Тук, тук, тук" доці побачили. Тобто вбили двох зайців. Отримали море задоволення. Доцюню моя ріднесенька, величезне тобі й всій твоїй команді дякуємо", – написала Людмила Шамаєва.

Jerry Heil з батьками на весіллі / Фото з інстаграму Людмили Шамаєвої

Пояснимо, одруження на самій собі називається сологамією. На заході жінки давно присягають любити себе в горі та радості, у багатстві та бідності, у хворобі та здоров'ї. Це лише обіцянка піклуватися про себе та оберігати себе.

Яким було весілля Jerry Heil