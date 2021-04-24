Ксенія Мішина першою оприлюднила загадковий допис. Вона поширила чорно-біле фото та порозмірковувала про секрет спокою та гармонійної особистості. "Холостячка" вважає, що це – вміння спостерігати.

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За собою, за своїм життям, за подіями, які відбуваються навколо і всередині тебе. Але! Спостерігати, розуміючи, що ваше тіло, ім'я та життя – це гра за божественним сценарієм, тимчасовість, те, що швидкоплинне і непостійне! А ось справжнє ви – це ваша душа... І це вічність,

– написала зірка.

Акторка додала, що всі страждання, переживання і проблеми належать лише тілу і тій грі, в яку воно грає: "І коли ви приймаєте факт того, що ваша душа і тіло віддільні та існують в абсолютно різних течіях, ви абсолютно по іншому відчуваєте і керуєте собою, і, відповідно, своїм життям! Спостерігайте, приймайте, тренуйте свою свідомість і безсумнівно відчуєте цей дзен!" – написала акторка.

Допис Олександра Еллерта

Автор "Кварталу 95" не забарився з відповіддю. Він також опублікував чорно-білу світлину й поділився думками про те, чи є в бога дружина.

"Припустимо, є. І звуть її Богиня. Тоді у нього повинні бути й захоплення якісь, трохи повинен же він від неї відволікатися. Але ж він: в лазні помічений не був... на велобазі теж... доміно у дворі, ні з ким йому... футбол, думаю він не дивиться, інакше його б улюблена команда завжди вигравала... Мисливство та рибалка? Навряд чи він буде губити тих, кого створив. І ніби як ні в одному гаражному кооперативі не зареєстрований гараж на Бога... виходить, що і дружини немає!" – написав Олександр Еллерт.

Реакція мережі

Підписники Ксенії Мішиної стривожені через такі дописи. Вони цікавляться, чи акторка досі перебуває в стосунках з Олександром. Та їхні запитання залишаються без відповідей.

"Читаю і хочеться сказати, що не вірю вам, Ксюшо. Без Сашка ви не цікаві";

"Де Еллерт?";

"Тож ви разом із Сашком чи ні?";

Шанувальники Олександра Еллерта підозрюють, що його допис – алегорія. Так він хоче достукатися до Ксенії Мішиної.

"Це алегорія!!! Видихався трохи. Ксюша його, схоже, перевикористала";

"Думаю, що в цій оповіді завуальована їхня історія з Ксенією";

"Як на мене, це азбука Морзе, сенс якої відомий лише Ксюші і Саші, вони так своєрідним чином сімейні сварки вирішують";

"Сашо, скоро Богиня з Хорватії приїжджає? Розберіться вже";

"Цікава відповідь на вчорашній допис Ксю".

Чутки про розрив Мішиної та Еллерта